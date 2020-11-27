Правительство рассматривает вариант "интеллектуального локдауна", - Арахамия

Правительство рассматривает вариант “интеллектуального локдауна” в Украине. Он позволит не вводить те же жесткие ограничения, что и весной, по всей стране.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказал глава фракции “Слуга народа” в Верховной раде Давид Арахамия.

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Народный депутат оценил вероятность усиления карантина в 90%, но отметил, что новые меры могут отличаться от локдауна, который Кабинет Министров вводил весной.

“Правительство заявляет об определенном интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее”, – сказал Арахамия.

Также депутат подчеркнул, что в период праздников в конце декабря – начале января будет целесообразно остановить общественный транспорт. И это будет не так болезненно для страны и экономики, если эту меру ввести к праздникам.

“Если это произойдет, например, 27 декабря, то в целом эта проблема снимается как таковая. С точки зрения последствий и неудобств для людей – конечно, это испортит новогодние праздники, но зато это не так сильно ударит по экономике”, – отметил Арахамия.