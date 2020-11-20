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Эксперт рассказал, как сделать ипотеку в Украине более доступной

Эксперт рассказал, как сделать ипотеку в Украине более доступной

Согласно сводным данным НБУ, на сегодня средняя ипотечная ставка на вторичном рынке 14,9%, на первичном 18,2%.

Об этом Finance.ua сообщил член Совета директоров Конфедерации строителей Украины Сергей Мамедов.

«И разница в 3% объясняется тем, что под первичный рынок банки формируют резервы, под вторичный – нет. Пока кредитовать авто или товары экономически более выгодно. Поэтому неудивительно, что не более десяти банков предлагают ипотечные кредиты», – рассказал эксперт.

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По его мнению, для стимулирования ипотеки прежде всего необходимо определить понятие социального жилья.

«Все кредиты на жилье до, например, 1 млн грн, не требуют подтверждения уровня дохода, это значительно упростит получение. Люди ответственно относятся к погашению ипотеки. Вот цифры. Обычно банки выдают кредиты от 5 и более лет. Если НБУ будет активно рефинансировать ипотечные программы – программа активизируется в разы. Можно ставить условия рефинансирования – например, готовность от 50%», – отметил Сергей Мамедов.

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В свою очередь Елена Шуляк, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам организации регионального развития и градостроительства, рассказала о законодательных инициативах. По ее словам, более месяца уже обсуждался закон о регистрации новостроек.

«У НБУ есть много предложений по обеспечению гарантированной доли, которую нельзя продавать до ввода в эксплуатацию (в тексте 10-13%). Этот законопроект мы точно зарегистрируем в этом году», – рассказала чиновник.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.

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По материалам Finance.UA
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