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Работодатель требует тест на коронавирус: что делать

Работодатель требует тест на коронавирус: что делать

Некоторые работодатели требуют от сотрудников, которые возвращаются из отпуска или выходят из «больничного», справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 под угрозой недопуска на работу и последующего увольнения. Правомерны ли такие требования работодателей?

Об этом сообщает Минюст в Facebook.

В соответствии со ст. 2 Кодекса законов о труде Украины работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о работе на предприятии, в учреждении, организации или с физическим лицом.

Следовательно, если при устройстве на работу вы подписывали трудовой договор или коллективный договор, где указаны требования по обязательному прохождению ПЦР-тестирования после отпуска, «больничного» или по другому требованию работодателя, в таком случае невыполнение этого требования будет трактоваться как нарушение условий трудового или коллективного договора.

Если эти требования не предусмотрены договором, а вас отстраняют от работы из-за отсутствия ПЦР-теста – это нарушение законодательства.

При этом, учитывая ситуацию, сложившуюся в Украине с заболеваемостью коронавирусом, следует обратить внимание, что согласно ст. 35-1 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» с целью проведения эпидемиологического поиска случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также эффективного выявления лиц, имевших контакт с лицами, больными COVID-19, проводится обязательное тестирование:

  • лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни (СOVID-19);
  • лиц, имевших установленный контакт с лицом, больным коронавирусной болезнью (COVID-19).

Регулярное тестирование обязательно для медицинских и других работников, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусной болезнью (COVID-19), а также лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавирусной болезни (COVID-19), в частности работников Национальной полиции и Национальной гвардии, независимо от того, имели ли они установленный контакт с лицом, больным коронавирусной болезнью (COVID-19).

Во избежание недоразумений с собственником или уполномоченным им органом рекомендуем вам предоставить справку от семейного врача об отсутствии у вас заболевания.

Если работодатель не берет во внимание вашу справку и настаивает сделать ПЦР-тест, в свою очередь можно подать письменное обращение к работодателю с требованием предоставления вам письменного уведомления о вашей обязанности предоставления работодателю справки об отрицательном результате ПЦР-теста после возвращения из отпуска, больничного и т.д., на рабочее место. Это письменное уведомление может стать основанием для обращения в суд и доказательством нарушения ваших трудовых и гражданских прав.

Справка Finance.ua:

  • Сколько стоят ПЦР-тесты в лабораториях Киева. Рынок лабораторного тестирования стал одним из самых растущих в Украине и мире в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Компания Pro-Consulting проанализировала цены на основные способы такого тестирования в крупных городах Украины, начав с Киева.
По материалам Finance.UA
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