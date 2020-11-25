Илон Маск пообещал для серийного тягача Tesla Semi запас хода 1000 км

Компания Tesla на днях в очередной раз немного увеличила запас хода старшего седана Model S, а ее глава Илон Маск проронил несколько слов о будущих автомобилях — тягаче Semi и таинственной легковушки для Европы.
Не так давно Tesla увеличила запас хода Model S («дальнобойной» версии Long Range Plus) с аккумулятором 100 кВт·ч до 402 миль на одном заряде (647 км) по американскому измерительному циклу EPA, что стало абсолютным рекордом. Но Lucid Motors с Lucid Air смогла превзойти этот результат — базовая версия премиум-седана имеет запас хода 406 миль (653 км) и стоит примерно столько же.
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Теперь же Tesla вернула себе лидерство, повысив запас хода «дальнобойной» Model S на одном заряде до 409 миль (658 км). То есть разница незначительная, но формально лидером теперь является Tesla. Агентство по охране окружающей среды США уже отразило это изменение в обновленном рейтинге.
На презентации тягача Tesla Semi в 2017 году производитель заявлял выпуск двух версий с запасом хода 300 и 500 миль. Спустя год Илон Маск пообещал, что в серийной версии запас хода будет достигать 600 миль. С тех пор компания внесла еще несколько улучшений в конструкцию тягача и сами аккумуляторы тоже стали совершеннее. В свежем интервью глава Tesla заявил, что запас хода серийного Tesla Semi составит 621 милю (1 000 км). Надо заметить, что на официальном сайте Tesla данные о запасе хода пока не были обновлены и там указаны прежние 300-500 миль.
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Первые поставки Tesla Semi запланированы на 2021 год.
Также Маск подтвердил, что будущий автомобиль Tesla, который спроектирует будущий берлинский научно-исследовательский центр, вероятнее всего, будет хэтчбеком. В контексте популярности компактных автомобилей в густонаселенных европейских городах глава Tesla упомянул, что найти свободное место на парковке для Tesla Model X в Берлине оказалось настоящим испытанием.
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