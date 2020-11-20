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Маск обещает построить под Берлином крупнейшую в мире фабрику батарей для электромобилей

Маск обещает построить под Берлином крупнейшую в мире фабрику батарей для электромобилей

Американский бизнесмен-новатор Илон Маск собирается наладить на заводе Tesla под Берлином самое масштабное в мире производство аккумуляторных батарей для электромобилей. Об этом предприниматель заявил во вторник, 24 ноября, выступая по видеосвязи на Европейской конференции производителей батарей (European Conference on Batteries).

Планируется, что на фабрике компании, строящейся в городе Грюнхайде, ежегодно будут сходить с конвейера около 500 тысяч электромобилей Tesla Model 3 и Tesla Model Y. В то же время этот завод станет единственным у производителя, где будут изготавливаться не только сами автомобили, но и батареи для них.

Сегодня компания Tesla производит батареи для своих электромобилей в штате Невада, а электромобили – в Калифорнии. В 2019 году завод по производству машин с электродвигателем был также открыт в Китае.

Какие электромобили Tesla готовится выводить на рынок

В скором времени Tesla собирается наладить серийный выпуск тягачей с электроприводом, а также пикапов Cybertruck. Кроме того, по словам Маска, компания готовится к выводу на рынок нескольких моделей, разработанных специально для продажи в Европе. Когда именно начнутся производство и продажа этих машин, Маск, однако, не уточнил.

В сентябре предприниматель пообещал в течение ближайших трех лет вывести на рынок аккумуляторные батареи по цене в два раза ниже сегодняшней. Кроме этого, он рассказал о планах Tesla по выпуску электромобиля стоимостью 25 тысяч долларов.

Европейская конференция производителей батарей была организована министерством экономики Германии в рамках председательства ФРГ в Евросовете.

По материалам internetua.com
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