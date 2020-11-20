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В Tesla размышляют о выпуске компактного электрокара для европейского рынка

В Tesla размышляют о выпуске компактного электрокара для европейского рынка

Американский производитель электромобилей Tesla планирует расширяться в Европе, выйдя на сегмент массового рынка с компактным автомобилем.

Об этом заявил во вторник основатель Tesla Маск, передает Reuters.

“Возможно, в Европе имело бы смысл выпустить компактный автомобиль, возможно, хэтчбек или что-то подобное”, – сказал Маск на европейской онлайн-конференции по вопросам аккумуляторов, организованной правительством Германии.

“В США автомобили, как правило, большие по соображениям личного вкуса. В Европе они, как правило, меньше”, – добавил он.

Маск заявил, что у него возникли проблемы с парковкой своего пятиметрового автомобиля Tesla Model X в столице Германии Берлине.

“Я ездил на Model X по Берлину, и у нас было достаточно сложностей с поиском места для парковки, где бы мы могли поместиться”, – отметил основатель Tesla.

Сейчас компания продает 4 модели автомобилей, включая средний седан Model 3 и средний спортивный автомобиль Model Y.

“Все машины Tesla на несколько десятков сантиметров длиннее автомобиля Volkswagen Golf, европейского эталона компактных седанов.

По материалам Економічна Правда
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