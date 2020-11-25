В честь гиперкара Lamborghini Sian выпустили мотоцикл Ducati

Ducati в сотрудничестве с Automobili Lamborghini объявляют о выпуске Ducati Diavel 1260 Lamborghini — мотоцикла, созданного в результате общей работы двух престижных брендов.
Читайте также: Jaguar Land Rover обвинила Volkswagen в краже технологий
И Ducati, и Lamborghini олицетворяют итальянское совершенство, разделяя такие ценности, как спортивный стиль, внимание к дизайну и деталям.
Именно поэтому дизайнеры Ducati вдохновили этот специальный проект на создание одной из самых интересных моделей компании из Сант-Агата Болоньезе — Lamborghini Siаn FKP 37.
Новинка создана на базе Diavel 1260 S, на которые были спроектированы основные черты гиперкара Sián FKP 37. Новые кованые колеса явно напоминают колеса автомобиля, как и воздухозаборники с крышками радиатора из углеродного волокна, которые предполагают наложение плавающих элементов на основную конструкцию мотоцикла. На типичный спортивный стиль Ducati также указывает цвет тормозных суппортов Brembo.
Каждая деталь мотоцикла, разработанная Centro Stile Ducati для этого конкретного проекта, изготовлена из легкого и ценного материала, такого как углеродное волокно, также вдохновленного автомобилем.
Помимо кожухов радиатора и воздухозаборников, из карбона также изготовлены кожух глушителя, спойлер, кожух центрального бака, кожух сиденья, передние и задние брызговики, кожух приборной панели и рамка фары.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"РРО – разновидность садомазохизма": совладелец Новой почты рассказал, почему нужно "отстать от ФЛП"Позавчера, 21:03 - 9430 25
СМИ: Украинцев обяжут целый год платить абонплату за отопление и водуВчера, 12:03 - 2911 18
Нацполиция закупит гироскутеры и электросамокаты - ценыВчера, 14:36 - 612 5
Всю недвижимость каждого украинца внесут в единый реестр: что это дастВчера, 13:00 - 3546 5
Расходы на Верховную Раду возрастут на четверть, - проект бюджетаВчера, 19:21 - 213 4
Всю недвижимость каждого украинца внесут в единый реестр: что это дастВчера, 13:00 - 3546 5
СМИ: Украинцев обяжут целый год платить абонплату за отопление и водуВчера, 12:03 - 2911 18
Повышение минималки до 6,5 тыс. грн перенеслиВчера, 11:05 - 1615 2
Самые популярные подержанные авто в Украине, которым около 10 лет (инфографика)Вчера, 08:00 - 1365
Медиахолдинг Коломойского решил закрыть известное интернет-изданиеВчера, 09:33 - 1335
МАЗ представил электрический грузовик (фото)Вчера, 11:34 - 240 1
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 385
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1269 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 969 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1094