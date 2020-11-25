В честь гиперкара Lamborghini Sian выпустили мотоцикл Ducati

Ducati в сотрудничестве с Automobili Lamborghini объявляют о выпуске Ducati Diavel 1260 Lamborghini — мотоцикла, созданного в результате общей работы двух престижных брендов.

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И Ducati, и Lamborghini олицетворяют итальянское совершенство, разделяя такие ценности, как спортивный стиль, внимание к дизайну и деталям.

Именно поэтому дизайнеры Ducati вдохновили этот специальный проект на создание одной из самых интересных моделей компании из Сант-Агата Болоньезе — Lamborghini Siаn FKP 37.

Новинка создана на базе Diavel 1260 S, на которые были спроектированы основные черты гиперкара Sián FKP 37. Новые кованые колеса явно напоминают колеса автомобиля, как и воздухозаборники с крышками радиатора из углеродного волокна, которые предполагают наложение плавающих элементов на основную конструкцию мотоцикла. На типичный спортивный стиль Ducati также указывает цвет тормозных суппортов Brembo.

Каждая деталь мотоцикла, разработанная Centro Stile Ducati для этого конкретного проекта, изготовлена из легкого и ценного материала, такого как углеродное волокно, также вдохновленного автомобилем.

Помимо кожухов радиатора и воздухозаборников, из карбона также изготовлены кожух глушителя, спойлер, кожух центрального бака, кожух сиденья, передние и задние брызговики, кожух приборной панели и рамка фары.