Jaguar Land Rover обвинила Volkswagen в краже технологий

Запретить продажу ряда кроссоверов Volkswagen Group в США из-за наличия в них аналога системы помощи на бездорожье требует автоконцерн Jaguar Land Rover, 20 ноября сообщает Bloomberg Quint.

Представители британской марки обратились в Комиссию по международной торговле США с жалобой. По их словам, автомобили немецкого концерна оснащены аналогом запатентованной системы Terrain Response.

Автомобили, в которых нарушен патент: Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Volkswagen Tiguan, а также несколько кроссоверов Audi, включая Q5. Представители Land Rover заявляют, что система Terrain Response – отличительный признак автомобилей марки.

Особенностью данной антипробуксовочной системы является наличие нескольких программ, которые определяют настройки сразу нескольких агрегатов автомобиля, включая двигатель, подвеску, задний дифференциал и раздаточную коробку. Водителю только необходимо выбрать соответствующий режим на селекторе.

Комиссия, в свою очередь, пока не начала изучение дела, а сам процесс может затянуться до 2023 года. Немецкий автоконцерн пока не дал комментариев по этому делу.