МАУ объявила распродажу к "Черной пятнице": билеты по Украине от 397 грн

МАУ начала праздничную распродажу билетов на рейсы по Украине и миру в честь своего 28-го дня рождения и наступающей Черной пятницы.
об этом сообщается на сайте МАУ.
Акция действует при покупке билетов с 25 по 30 ноября 2020 года на путешествия с 11 января по 31 марта 2021 года.
Дешевые акционные билеты можно приобрести по направлению Киев-Одесса по цене 397 гривень, а вот в другие украинские города из столицы полететь можно минимум за 1416 гривень.
Зарубежные туристические направления – билеты из Киева в Стамбул (Турция) по цене от 1671 гривни, Дубай (ОАЭ) – 3371 гривни и Каир (Египет) – 4079 гривень.
Цены актуальны на момент начала акции для перелета в одну сторону при условии покупки билетов в обе стороны. Количество билетов по акционной цене ограничено.
Напомним, в октябре авиакомпания “Международные авиалинии Украины” решила прекратить деятельность структурных подразделений в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии в связи с сокращением штата.
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