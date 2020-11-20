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МАУ объявила распродажу к "Черной пятнице": билеты по Украине от 397 грн

МАУ объявила распродажу к "Черной пятнице": билеты по Украине от 397 грн

МАУ начала праздничную распродажу билетов на рейсы по Украине и миру в честь своего 28-го дня рождения и наступающей Черной пятницы.

об этом сообщается на сайте МАУ.

Акция действует при покупке билетов с 25 по 30 ноября 2020 года на путешествия с 11 января по 31 марта 2021 года.

Дешевые акционные билеты можно приобрести по направлению Киев-Одесса по цене 397 гривень, а вот в другие украинские города из столицы полететь можно минимум за 1416 гривень.

Зарубежные туристические направления – билеты из Киева в Стамбул (Турция) по цене от 1671 гривни, Дубай (ОАЭ) – 3371 гривни и Каир (Египет) – 4079 гривень.

Цены актуальны на момент начала акции для перелета в одну сторону при условии покупки билетов в обе стороны. Количество билетов по акционной цене ограничено.

Напомним, в октябре авиакомпания “Международные авиалинии Украины” решила прекратить деятельность структурных подразделений в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии в связи с сокращением штата.

Справка Finance.ua:

  • Компания ранее жаловалась, что правительство не компенсировало возвращение украинцев домой в начале карантина.
  • Ранее сообщалось, что МАУ в октябре 2020 года выполнила без задержек 92,7% рейсов, тогда как у SkyUp аналогичный показатель составил 91%.

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По материалам Finance.UA
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