МАУ жалуется: правительство не компенсировало возвращение украинцев домой в начале карантина

Авиакомпании МАУ, которая выполняла эвакуационные рейсы и забирала украинцев, государство не помогало со времени введения жесткого карантина весной этого года.

Сумма у разных авиакомпаний разная, но речь идет даже не о миллионах и миллиардах, рассказал президент “Международных авиалиний Украины” Евгений Дыхне в интервью “Бабелю”.

“К сожалению, государство ничем не помогало. В начале карантина МАУ выполняла эвакуационные рейсы для наших граждан из других стран. Министр инфраструктуры Владислав Криклий обещал, что не только мы, но и другие авиакомпании получат компенсации расходов по этим рейсам. На сегодня компенсации нет», – отметил Дыхне.

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По его словам, в начале локдауна МАУ вывозила украинцев не только по заявкам МИД, но и забирали людей из тех аэропортов, куда летает компания. Кроме того, она продолжает выполнять обычные – не эвакуационные рейсы, но воспользоваться ими могут только определенные категории пассажиров. Например, в Германию сегодня могут улететь только люди с дипломатическим паспортом, рабочей визой, в медицинских целях и для обучения.