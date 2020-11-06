МАУ запускает рейс из Киева в лондонский аэропорт "Хитроу"

С 17 декабря 2020 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» откроет рейсы в один из крупнейших аэропортов Европы – лондонский «Хитроу». При этом МАУ будет продолжать полеты в другой аэропорт столицы Великобритании – «Гэтвик».

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

График рейсов:

МАУ планирует совершать полеты в аэропорт «Хитроу» три раза в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям;

планирует совершать полеты в аэропорт «Хитроу» три раза в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям; полеты в “Гэтвик” будут проходить по понедельникам, средам и пятницам;

рейс PS 117 будет выполняться из Киева ( KBP ) в 09:50 и прибывать в Лондон ( LHR ), Терминал 2 в 11:25;

) в 09:50 и прибывать в Лондон ( ), Терминал 2 в 11:25; обратный рейс PS 118 запланирован из Лондона ( LHR ), Терминал 2 на 12:20 с прибытием в Киев ( KBP ) в 17:40.

Таким образом авиакомпания сможет обслуживать маршрут с частотой шесть, а в новогодние праздники – семь раз в неделю.

МАУ предлагает своим пассажирам международные стыковки из Лондона, аэропорт «Гэтвик» (LGW) через Киев в Дубай (DXB), Каир (CAI), Тель-Авив (TLV), Ереван (EVN), Тбилиси (TBS) и Баку (GYD), а также стыковки с внутренними маршрутами – Харьков (HRK), Днепр (DNK), Одесса (ODS), Львов (LWO), Николаев (NLV), Херсон (KHE).

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И из аэропорта «Хитроу» (LHR) через Киев в Дубай (DXB), Тель-Авив (TLV), Тбилиси (TBS), Баку (GYD), и по внутренним маршрутам в Харьков (HRK), Днепр (DNK), Одессу (ODS), Львов (LWO), Николаев (NLV), Херсон (KHE).

Из Киева через Хитроу (LHR) в партнерстве с Air Canada украинцам предлагаются стыковки в Торонто (YYZ), Монреаль (YMQ), Ванкувер (YVR) и в Орландо (MCO) в партнерстве с British Airways.

Из Киева через Гэтвик (LGW) в партнерстве с British Airways можно добраться на Маврикий (MRU) и Бермуды (BDA).

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