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В Киеве частные ЖЭО задолжали за тепло почти 6 млн грн: что делать жильцам

В Киеве частные ЖЭО задолжали за тепло почти 6 млн грн: что делать жильцам

Частные ЖЭО/ОСМД накапливают долги за отопление и горячую воду. Несмотря на то, что жильцы домов за потребленное тепло рассчитываются с ними почти в полном объеме, иногда не догадываются, что их дом накапливает долги и рискует остаться без тепла.

18 столичных частных ЖЭО и ОСМД накопили долг за тепло около 6 млн грн. В этих домах услугу централизованного отопления предоставляет домовой управляющий (частный ЖЭК или ОСМД), который на основании договоров на поставку тепловой энергии в качестве товарной продукции покупает теплоэнергию у производителя.

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Жильцы этих домов платят за тепло своему частному ЖЭО, а у того – свои платежные обязательства перед производителем тепла. И если ЖЭО не выполняет условия договора, не платит за теплоэнергию, – возникает огромный долг дома за отопление и как следствие – отсутствие отопления.

Что же делать, когда из-за долгов за тепло в доме не включают отопление? Киевтеплоэнерго предлагает провести реструктуризацию с определением сроков уплаты долга. Алгоритм такой:

  • Шаг 1. Клиент – юридическое лицо должен направить письменное обращение с соответствующим пакетом документов (уточняется в Киевтеплоэнерго) для рассмотрения и принятия решения о возможности реструктуризации.
  • Шаг 2. Если теплопоставщик принимает решение о реструктуризации долга, стороны заключают соответствующее соглашение. По которому управляющий дома в дальнейшем производит оплату долга.

Также после погашения долга жителям стоит рассмотреть целесообразность существующих договорных отношений и определиться: оставаться на этих договорах с частным ЖЭО или изменить договорные отношения и перейти на прямые договоры с исполнителями услуг.

Кстати, Finance.ua провел опрос среди читателей портала и выяснил, что чаще всего украинцы платят за коммуналку до 2 тысяч гривен. Среди респондентов таких оказалась почти половина – 48%.

По материалам Finance.UA
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