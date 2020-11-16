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Пассажирам нужно будет пройти вакцинацию перед международными рейсами - мнение

Пассажирам нужно будет пройти вакцинацию перед международными рейсами - мнение

Национальный авиаперевозчик Австралии Qantas потребует от будущих международных путешественников доказать, что они были вакцинированы против Covid-19 перед полетом.

Об этом пишет CNN.

Генеральный директор авиакомпании Алан Джойс сказал в интервью Nine News, что этот шаг будет «необходимостью», когда вакцины от коронавируса станут легко доступны.

Джойс сказал, что авиакомпания рассматривает возможность изменения своих условий, чтобы «просить людей сделать вакцинацию, прежде чем они сядут в самолет».

«Если вам это нужно внутри страны, нам нужно будет посмотреть, что происходит с Covid-19 на рынке. Но, безусловно, для приезжающих иностранных посетителей и людей, покидающих страну, мы считаем, что это необходимостю», – сказал глава Qantas.

Хотя Qantas является первой авиакомпанией, которая указала, что вакцинация от Covid-19 будет обязательной перед поездкой, другие вскоре могут последовать ее примеру.

«Я думаю, что это будет обычная тема для разговоров с моими коллегами из других авиакомпаний по всему миру», – сказал Джойс.

Справка Finance.ua:

  • Производитель лекарств Pfizer заявил в среду, что его вакцина против коронавируса эффективна на 95 процентов и не имеет серьезных побочных эффектов — это первый набор полных результатов испытаний вакцины на поздней стадии, поскольку количество случаев заболевания Covid-19 стремительно растет по всему миру.
  • Согласно предварительным данным, опубликованным компанией, вакцина Moderna эффективна против коронавируса на 94,5%, что делает ее второй вакциной в Соединенных Штатах с высоким показателем эффективности.
По материалам Finance.UA
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