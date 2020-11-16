Шевченко заявил о готовности Нацбанка к любому сценарию в Украине

Нацбанк и далее будет составлять свои прогнозы и расчеты, полагаясь на кредиты Международного валютного фонда (МВФ), но регулятор готов к любому сценарию развития событий в Украине.

Об этом сообщил 19 ноября глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе EBA Annual General Membership Meeting 2020.

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“В наших прогнозах ключевое допущение – продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая, что стабильно работает банковская система, у нас достаточно валютных резервов, и мы как НБУ готовы к любому сценарию развития событий. Но хотелось бы ожидать лучшего”, – отметил он. И уточнил, что распространение коронавирусной болезни и эпидемиологическая ситуация остается наибольшей неопределенностью.

Отвечая на вопрос о возможном включении “печатного станка”, Шевченко указал, что Нацбанк не может себе позволить финансировать дефицит государственного бюджета за счет эмиссии.

“У меня есть в последнее время любимая статья закона о НБУ – это статья 54, пункт 2, которая прямо запрещает Национальному банку финансировать дефицит государственного бюджета. Я вам больше скажу, в этой статье написано: “как непосредственно, так и с использованием разных государственных структур”, – подчеркнул он.