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В Правительстве хотят "перебросить" 50 миллионов от Европейского инвестбанка на вакцины от СOVID-19

В Правительстве хотят "перебросить" 50 миллионов от Европейского инвестбанка на вакцины от СOVID-19

Правительство хочет перераспределить 50 миллионов евро, полученные в рамках совместной с Европейским инвестбанком программы по развитию инфраструктуры, в будущие вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Европейский инвестиционный банк готов рассмотреть возможность перераспределения 50 миллионов евро из “Программы развития муниципального транспорта в Украине” на борьбу с COVID-19.

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“Также будем благодарны за скорейшее рассмотрение вопроса об использовании средств по этой программе на закупку вакцины против COVID-19. Мы рассчитываем закупить эффективную и безопасную вакцину, у которой будет переквалификация ВОЗ, чтобы провакцинировать часть населения, как только появится такая возможность”, – рассказал Премьер -министр Денис Шмыгаль.

Напомним, в настоящее время проводится совместная с ЕИБ программа “Городской общественный транспорт Украины” с кредитной линией в 200 миллионов евро.

По материалам Економічна Правда
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