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Самые дорогие города мира: на 1 месте три (инфографика)

Самые дорогие города мира: на 1 месте три (инфографика)

Во французской столице самая высокая стоимость жизни в мире. Гонконг и Цюрих также занимают первое место в обзоре, в котором сравниваются цены почти на 140 товаров и услуг в 133 городах по всему миру.

Об этом сказано в рейтинге аналитического подразделения The Economist – Economist Intelligence Unit.

Эти два европейских города вытеснили с первого места Сингапур и Осаку, поднявшись с пятого места, которое они делили ранее.

Столица Украины расположилась на 101 месте, опустившись на 15 позиций.

Рейтинг самых дорогих городов:

  • 1 место – Гонконг, Париж и Цюрих;
  • Сингапур;
  • Осака и Тель-Авив;
  • Нью-Йорк, Женева;
  • Лос-Анджелес и Копенгаген.

Напомним, по версии рейтинга Mercer 2020, самые дорогие города для эмигрантов: Гонконг (специальный административный район Китая); Ашгабат (Туркменистан); Токио (Япония); Цюрих (Швейцария); Сингапур (Сингапур). Факторы, которые учитываются: колебание курсов валют, инфляция, затраты на товары и услуги, нестабильность цен на жилье и другие.

Справка Finance.ua

  • В 2018 году Сингапур занимал первое место в списке самых дорогих городов мира, составляемом Economist Intelligence Unit (EIU. В топ-10 самых дорогих городов мира тогда входили Гонконг, Осло, Сеул, Женева, Копенгаген, Тель-Авив и Сидней.
  • В 2019 году эксперты называли самые дорогие города мира. Тогда самым дорогим для проживания городом был назван Гонконг. На втором месте – Ванкувер (Канада), а замыкал тройку лидеров Сидней (Австралия). Далее в перечне шли Melbourne (Australia), Санта-Круз (Калифорния, США), Сан-Хосе (Калифорния, США), Лос-Анджелес (Калифорния, США), Тауранга и Окленд (Новая Зеландия), а также Сан-Франциско (Калифорния, США).

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По материалам Finance.UA
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