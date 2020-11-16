Самые дорогие города мира: на 1 месте три (инфографика)

Во французской столице самая высокая стоимость жизни в мире. Гонконг и Цюрих также занимают первое место в обзоре, в котором сравниваются цены почти на 140 товаров и услуг в 133 городах по всему миру.
Об этом сказано в рейтинге аналитического подразделения The Economist – Economist Intelligence Unit.
Эти два европейских города вытеснили с первого места Сингапур и Осаку, поднявшись с пятого места, которое они делили ранее.
Столица Украины расположилась на 101 месте, опустившись на 15 позиций.
Рейтинг самых дорогих городов:
Напомним, по версии рейтинга Mercer 2020, самые дорогие города для эмигрантов: Гонконг (специальный административный район Китая); Ашгабат (Туркменистан); Токио (Япония); Цюрих (Швейцария); Сингапур (Сингапур). Факторы, которые учитываются: колебание курсов валют, инфляция, затраты на товары и услуги, нестабильность цен на жилье и другие.
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