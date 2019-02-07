Эксперты назвали самые дорогие города мира

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Рейтинг самых дорогих городов мира для проживания в 2019 году был опубликован в ежегодном международном исследовании, посвященном доступности жилья.
Самым дорогим для проживания городом был назван Гонконг.
Об этом пишет The Business Insider.
На втором месте в перечне идет Ванкувер (Канада), а замыкает тройку лидеров Сидней (Австралия). Далее в перечне идут Melbourne (Australia), Санта-Круз (Калифорния, США), Сан-Хосе (Калифорния, США), Лос-Анджелес (Калифорния, США), Тауранга и Окленд (Новая Зеландия), а также Сан-Франциско (Калифорния, США).
В исследовании были проанализированы 309 рынков жилья (и 91 крупный рынок с населением более миллиона человек) в восьми странах – Австралии, Канаде, Гонконге, Ирландии, Новой Зеландии, Сингапуре, Великобритании и США.
При составлении рейтинга были взяты во внимание данные за третий квартал 2018 года.
Опрос показывает, что наиболее “недоступные крупные рынки жилья” в настоящее время находятся в Китае, Австралии и Новой Зеландии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Восполнить дефицит рабочих рук в Украине могут мигранты из Азии - экспертВчера, 11:00 - 1803 26
Деньги от растаможки авто на "еврономерах" могут направить на повышение пенсий, - ПорошенкоВчера, 14:00 - 895 15
Где в Украине больше всего зарабатывают – данные ГосстатаВчера, 12:00 - 1486 3
В метро Киева появятся табло с обратным отсчетом времениВчера, 17:00 - 593 2
К 2030 году работоспособных украинцев станет меньше на три миллиона - экспертВчера, 10:00 - 783 2
Восполнить дефицит рабочих рук в Украине могут мигранты из Азии - экспертВчера, 11:00 - 1803 26
Где в Украине больше всего зарабатывают – данные ГосстатаВчера, 12:00 - 1486 3
Представлена европейская версия обновленного Volkswagen Passat9 ч. назад - 1033
Как не стоять в очереди и быстрее растаможить авто на "еврономерах" - советы МВДВчера, 16:00 - 1013
Деньги от растаможки авто на "еврономерах" могут направить на повышение пенсий, - ПорошенкоВчера, 14:00 - 895 15
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 705
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1583 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2211 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2802
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2451