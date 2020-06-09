Самые дорогие города для эмигрантов

В рейтинге городов по стоимости жизни за 2020 год столица Украины Киев заняла 106-е место, против 150-го места в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Mercer 2020.

“Ежегодное исследование стоимости жизни Mercer является одним из наиболее признанных и исчерпывающих в своем роде, включая более 400 городов”, – значится в исследовании.

Рейтинг включает 209 городов в разных странах мира.

Какие факторы учитываются: колебания курсов валют, инфляция, затраты на товары и услуги, нестабильность цен на жилье и другие.

На 106-м месте также разместились Гамбург (Германия) и Лиссабон (Португалия).

Топ-5 самых дорогих городов для эмигрантов:

Гонконг (специальный административный район Китая);

Ашгабат (Туркменистан);

Токио (Япония);

Цюрих (Швейцария);

Сингапур (Сингапур).

На последних пяти местах рейтинга – Тунис, Виндхук (Намибия), Бишкек (Кыргызстан), Ташкент (Узбекистан) и Карачи (Пакистан).

Справка Finance.ua:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, в какие страны украинцы смогут улететь отдыхать уже этим летом.