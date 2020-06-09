Самые дорогие города для эмигрантов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В рейтинге городов по стоимости жизни за 2020 год столица Украины Киев заняла 106-е место, против 150-го места в прошлом году.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга Mercer 2020.
“Ежегодное исследование стоимости жизни Mercer является одним из наиболее признанных и исчерпывающих в своем роде, включая более 400 городов”, – значится в исследовании.
Рейтинг включает 209 городов в разных странах мира.
Какие факторы учитываются: колебания курсов валют, инфляция, затраты на товары и услуги, нестабильность цен на жилье и другие.
На 106-м месте также разместились Гамбург (Германия) и Лиссабон (Португалия).
Топ-5 самых дорогих городов для эмигрантов:
На последних пяти местах рейтинга – Тунис, Виндхук (Намибия), Бишкек (Кыргызстан), Ташкент (Узбекистан) и Карачи (Пакистан).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Топливо в Украине может стать самым дорогим в Европе - экспертыВчера, 21:34 - 2099 7
Стоит ли покупать доллары: экономист дал совет украинцам11 ч. назад - 22176 3
Украинский автопром обвалился на 75%: какой транспорт выпускали в маеВчера, 19:00 - 800 3
Государство в смартфоне: в "Дії" заработали 6 электронных документов4 ч. назад - 1131 2
Банкиры назвали отличия лизинга от кредита10 ч. назад - 2632 2
Стоит ли покупать доллары: экономист дал совет украинцам11 ч. назад - 22176 3
Банкиры назвали отличия лизинга от кредита10 ч. назад - 2632 2
Пенсионный фонд зафиксировал падение средней зарплаты для расчета пенсийВчера, 21:00 - 2485
Топливо в Украине может стать самым дорогим в Европе - экспертыВчера, 21:34 - 2099 7
Вакансии в центре занятости - кадровик озвучила уровень зарплат и пособий по безработице7 ч. назад - 1392
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)Вчера, 12:10 - 191
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 1444 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2404 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2868
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 2209 9