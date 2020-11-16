Законопроект о противодействии хаотичной застройке предлагают доработать

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения традиционного характера среды и противодействия хаотичной застройке», разработанный Минкультом, вместо четких и прозрачных инструментов сохранения исторического наследия предлагает ограничение прав бизнеса и немотивированное вмешательство в бизнес-процессы.
Об этом сообщает пресс-служба Конфедерации строителей Украины.
В КСУ расписали нововведения, вызывающие обеспокоенность:
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В КСУ считают, что законопроект нуждается в существенной доработке, особенно в части установления разных видов ограничений, запретов и мораториев, а также в части предоставления органам охраны культурного наследия очень широких и чрезвычайных полномочий.
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