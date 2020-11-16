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Законопроект о противодействии хаотичной застройке предлагают доработать

Законопроект о противодействии хаотичной застройке предлагают доработать

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения традиционного характера среды и противодействия хаотичной застройке», разработанный Минкультом, вместо четких и прозрачных инструментов сохранения исторического наследия предлагает ограничение прав бизнеса и немотивированное вмешательство в бизнес-процессы.

Об этом сообщает пресс-служба Конфедерации строителей Украины.

В КСУ расписали нововведения, вызывающие обеспокоенность:

  • Устанавливается целый ряд мораториев на проведение строительства без конкретизации сроков их действия (до определения границ и режимов использования территорий памятников, охранных зон);
  • Неурегулированный контроль и надзор с неограниченными безосновательными полномочиями при отсутствии определения прав лиц, в отношении которых производится контроль. Возможность проведения надзора и контроля без достаточных на то оснований – по анонимным сообщениям и даже совсем без уведомления. Право общественных инспекторов на составление административных протоколов;

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  • Предоставление органам контроля и надзора права на остановку хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, приостановление и аннулирование (по решению органа, а не по решению суда) согласований и разрешений органов охраны культурного наследия, отмена уже выданных разрешений на выполнение строительных работ (прямо противоречит ст . 58 Конституции Украины);
  • Изменения в законодательство о деятельности ГАСИ (предоставление права ГАСИ на отмену разрешений на выполнение строительных работ по представлению органов охраны культурного наследия и др.), что является некорректным и преждевременным, поскольку используется устаревшая, уже не действующая редакция Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», а предложенные изменения не соответствуют принципам градостроительного законодательства;
  • Отсутствует четкий и исчерпывающий перечень документов для получения разрешений и согласований, безосновательно завышен срок рассмотрения документов при предоставлении административных услуг – 2 месяца;
  • Необходимость присвоения статуса утерянным (несуществующим) памятникам, процедура принудительного выкупа памятников в государственную собственность и необходимость защиты вновь выявленных памятников при отсутствии четких сроков определения их статуса.

В КСУ считают, что законопроект нуждается в существенной доработке, особенно в части установления разных видов ограничений, запретов и мораториев, а также в части предоставления органам охраны культурного наследия очень широких и чрезвычайных полномочий.

По материалам DOM.RIA
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