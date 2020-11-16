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В Минфине исключают повышение безналогового лимита на посылки

В Минфине исключают повышение безналогового лимита на посылки

В Украине не будут повышать лимит на посылки для беспошлинного ввоза. На сегодня облагаются налогом посылки из-за рубежа стоимостью выше 100 евро.

Об этом в интервью журналу Корреспондент рассказал заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

По его словам, повышение лимита невозможно, в том числе, в связи с международными обязательствами Украины.

“Во-вторых, в Евросоюзе эта сумма сейчас 22 евро. Все, что выше, – облагается налогом. И ЕС идет к тому, чтобы в следующем году снизить эту планку до нуля. Инициатива депутатов повысить лимит до 150 евро – это популизм”, – добавил Драганчук.

Справка Finance.ua:

  • Группа из 17 народных депутатов (фракции “За жизнь”, “Доверие” и “Слуга народа”) предлагает парламенту повысить необлагаемую стоимость международных посылок для физических лиц.
  • Вскоре ни один товар не будет ввезен в Украину без общей декларации прибытия. Такие правила стали действовать с 7 ноября на таможенной границе.

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По материалам Корреспондент.net
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