Кодекс по процедурам банкротства предлагают изменить

Кабмин одобрил законопроект об изменениях в Кодекс по процедурам банкротства. Об этом сообщает Правительственный портал.

Цель. Для достижения стратегической цели вхождения Украины в ведущую двадцатку стран мира по условиям ведения бизнеса необходимо улучшать показатели, в частности, в сфере банкротства (восстановление платежеспособности).

Кодекс Украины по процедурам банкротства вступил в силу 21 апреля 2019 года. По словам заместителя Министра юстиции Валерии Коломиец, это первый за время независимости государства комплексный документ, регулирующий процедурные вопросы банкротства. Кодекс содержит много положений, перекликающихся с мировыми стандартами.

«Кодекс содержит рациональные новеллы, которые оптимизируют процедуру банкротства и закрывают имеющиеся законодательные пробелы. Кроме того, этим документом урегулирована принципиально новая для Украины процедура восстановления платежеспособности физических лиц», – рассказала заместитель Министра юстиции.

Законопроектом предлагается:

согласовать положения Кодекса, привести их в соответствие с Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, законами Украины «О предотвращении коррупции», «Об управлении объектами государственной собственности», «О судебном сборе», «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов”;

унифицировать, устранить различия в терминологии во всем тексте Кодекса;

ввести изменения, связанные с внедрением автоматизированной системы «Банкротство и неплатежеспособность»;

усовершенствовать порядок отбора арбитражных управляющих в делах о банкротстве;

исключить из текста Кодекса некорректные или противоречивые нормы, а также конкретизировать положения Кодекса;

привести в соответствие нормы Кодекса с законодательством в сфере архивного дела и делопроизводства;

установить четкие сроки для погашения требований кредиторов и устранить возможность злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего;

урегулировать вопросы обращения с имуществом банкрота после закрытия производства по делу о банкротстве.

Напомним, в Украине впервые признали человека банкротом. Такое решение было принято Хозяйственным судом Киева в июле этого года.

Как проверить, является ли человек банкротом:

открыть Опендатабот в любом мессенджере;

ввести ИНН человека, которого хотите проверить;

если человек получил статус банкрота, бот покажет эту информацию.

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