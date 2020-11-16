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Кодекс по процедурам банкротства предлагают изменить

Кодекс по процедурам банкротства предлагают изменить

Кабмин одобрил законопроект об изменениях в Кодекс по процедурам банкротства. Об этом сообщает Правительственный портал.

Цель. Для достижения стратегической цели вхождения Украины в ведущую двадцатку стран мира по условиям ведения бизнеса необходимо улучшать показатели, в частности, в сфере банкротства (восстановление платежеспособности).

Кодекс Украины по процедурам банкротства вступил в силу 21 апреля 2019 года. По словам заместителя Министра юстиции Валерии Коломиец, это первый за время независимости государства комплексный документ, регулирующий процедурные вопросы банкротства. Кодекс содержит много положений, перекликающихся с мировыми стандартами.

«Кодекс содержит рациональные новеллы, которые оптимизируют процедуру банкротства и закрывают имеющиеся законодательные пробелы. Кроме того, этим документом урегулирована принципиально новая для Украины процедура восстановления платежеспособности физических лиц», – рассказала заместитель Министра юстиции.

Законопроектом предлагается:

  • согласовать положения Кодекса, привести их в соответствие с Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, законами Украины «О предотвращении коррупции», «Об управлении объектами государственной собственности», «О судебном сборе», «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов”;
  • унифицировать, устранить различия в терминологии во всем тексте Кодекса;
  • ввести изменения, связанные с внедрением автоматизированной системы «Банкротство и неплатежеспособность»;
  • усовершенствовать порядок отбора арбитражных управляющих в делах о банкротстве;
  • исключить из текста Кодекса некорректные или противоречивые нормы, а также конкретизировать положения Кодекса;
  • привести в соответствие нормы Кодекса с законодательством в сфере архивного дела и делопроизводства;
  • установить четкие сроки для погашения требований кредиторов и устранить возможность злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего;
  • урегулировать вопросы обращения с имуществом банкрота после закрытия производства по делу о банкротстве.

Напомним, в Украине впервые признали человека банкротом. Такое решение было принято Хозяйственным судом Киева в июле этого года.

Как проверить, является ли человек банкротом:

  • открыть Опендатабот в любом мессенджере;
  • ввести ИНН человека, которого хотите проверить;
  • если человек получил статус банкрота, бот покажет эту информацию.

Мои Fiнансы:

  • С 21 октября 2019 года в Украине физических лиц могут признавать банкротами, такая процедура определена новым Кодексом Украины по процедурам банкротства. Ранее возможность обанкротиться имели только юридические лица и ФЛП.

Банкротство физлиц в Украине

По материалам Finance.UA
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