Кодекс по процедурам банкротства предлагают изменить

Кабмин одобрил законопроект об изменениях в Кодекс по процедурам банкротства. Об этом сообщает Правительственный портал.
Цель. Для достижения стратегической цели вхождения Украины в ведущую двадцатку стран мира по условиям ведения бизнеса необходимо улучшать показатели, в частности, в сфере банкротства (восстановление платежеспособности).
Кодекс Украины по процедурам банкротства вступил в силу 21 апреля 2019 года. По словам заместителя Министра юстиции Валерии Коломиец, это первый за время независимости государства комплексный документ, регулирующий процедурные вопросы банкротства. Кодекс содержит много положений, перекликающихся с мировыми стандартами.
«Кодекс содержит рациональные новеллы, которые оптимизируют процедуру банкротства и закрывают имеющиеся законодательные пробелы. Кроме того, этим документом урегулирована принципиально новая для Украины процедура восстановления платежеспособности физических лиц», – рассказала заместитель Министра юстиции.
Законопроектом предлагается:
Напомним, в Украине впервые признали человека банкротом. Такое решение было принято Хозяйственным судом Киева в июле этого года.
Как проверить, является ли человек банкротом:
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