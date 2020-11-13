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Усиление карантина: экономист рассказал, сколько денег потеряет Украина

Усиление карантина: экономист рассказал, сколько денег потеряет Украина

Из-за введенного в ноябре карантина выходного дня экономика Украины потеряет 6 млрд грн.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказал экономист, координатор экспертной платформы Нацбанка Украины Андрей Блинов.

“Точно потери бюджета никто не обнародовал, и их вообще трудно посчитать. Это вопрос значительной тенизации экономики, особенно использование большого количества частных предпринимателей, ФЛП не только для ведения реального малого бизнеса на свой страх и риск, а также использование в качестве элементов или прокладок для среднего и крупного сетевого бизнеса”, – отметил экономист.

В то же время Блинов обнародовал результаты рабочих подсчетов экспертов Нацбанка Украины относительно потерь от карантина:

“Объявления в ноябре трех из четырех уикендов карантинными с теми ограничениями, которые введены, приведут к потере в этом году 0,15% украинского ВВП. Относительно небольшой показатель, однако если пересчитать его в абсолютные показатели, то 6 млрд грн мы ориентировочно можем недосчитаться ВВП в этом году по сравнению с тем, если бы мы такой карантин не вводили”.

При этом эксперт отметил, что здоровье граждан важнее, чем экономические потери.

“Мы понимаем, что невведение того или иного карантина приводит к ухудшению состояния здоровья большого количества украинцев. Конечно, это будет иметь гораздо худший эффект в будущем”, – пояснил он.

Справка Finance.ua:

  • 17 ноября Верховная Рада Украины провалила рекомендацию Кабинета Министров отменить карантин выходного дня. Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381.
  • Мэры городов никак не влияют на реализацию постановления, поскольку оно вне их компетенции.
  • Кабинет Министров должен разработать механизм помощи бизнесу, который работает в культурной и туристической сферах.

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По материалам Сегодня
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