Лучшие кроссоверы с пробегом, которые не боятся плохих дорог

О лучших внедорожниках и кроссоверах с пробегом, которые отличаются надежностью, пишет mashyna.
В список попали как бюджетные, так и дорогие модели.
Топ-10 лучших автомобилей: Peugeot 3008, Skoda Kodiaq, Range Rover Evoque, Audi Q5, Mazda CX-5, Audi Q7, BMW X3, Dacia Duster, Volvo XC40, Kia Sorento.
Напомним, налог на авто хотят увеличить до 6 минимальных зарплат. Налог предлагают поднять с 25 тысяч гривен до 36 тысяч, а это 6 минимальных зарплат. Такие нововведения могут вступить в силу уже с 1 января следующего года.
Также ранее сообщалось о том, что за “скручивание” пробега авто предлагают наказывать крупными штрафами. За эксплуатацию ТС с неисправным (отключенным) одометром – штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан – 3400 грн; если показатели одометра авто будут меньше, чем остальные зафиксированные в Едином государственном реестре транспортных средств – штраф в размере 500 необлагаемых минимумов – 8500 грн;
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