0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 322 0

Лучшие кроссоверы с пробегом, которые не боятся плохих дорог

Лучшие кроссоверы с пробегом, которые не боятся плохих дорог

О лучших внедорожниках и кроссоверах с пробегом, которые отличаются надежностью, пишет mashyna.

В список попали как бюджетные, так и дорогие модели.

Топ-10 лучших автомобилей: Peugeot 3008, Skoda Kodiaq, Range Rover Evoque, Audi Q5, Mazda CX-5, Audi Q7, BMW X3, Dacia Duster, Volvo XC40, Kia Sorento.

Напомним, налог на авто хотят увеличить до 6 минимальных зарплат. Налог предлагают поднять с 25 тысяч гривен до 36 тысяч, а это 6 минимальных зарплат. Такие нововведения могут вступить в силу уже с 1 января следующего года.

Также ранее сообщалось о том, что за “скручивание” пробега авто предлагают наказывать крупными штрафами. За эксплуатацию ТС с неисправным (отключенным) одометром – штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан – 3400 грн; если показатели одометра авто будут меньше, чем остальные зафиксированные в Едином государственном реестре транспортных средств – штраф в размере 500 необлагаемых минимумов – 8500 грн;

Справка Finance.ua:

  • Самые популярные авто с ГБО по статистике AUTO.RIA: чаще всего в октябре автолюбители переоборудовали Daewoo Lanos. Также в тройку лидеров вошли Volkswagen Passat и Mitsubishi Outlander.

Личное авто, такси или краткосрочная аренда автомобиля – что выгоднее?

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.