Коболев о цене газа: газсбыты этой зимой максимизируют прибыль

Высокая цена природного газа от газсбытов связана не с источником получения газа, а с желанием иметь высокую маржу.

Такое мнение высказал председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в эфире программы “Обратный отсчет” на UA Первый.

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“Цена является производной не от того, какой газ и где его берут, а от другой стороны бизнеса – наличие клиентов. Когда у крупного поставщика есть 8-9 млн клиентов (70% всех потребителей газа в Украину), которые очень инертны, когда он знает, что 90% из них, скорее всего, этой зимой никуда не перейдут, от слова “совсем”, и нет какого-то органа, который бы на эту ситуацию смотрел очень жестко, что он будет делать? Он будет максимизировать маржу”, – уверен Коболев.

Так он прокомментировал 30-40% разницу в цене газа между ГК “Нафтогаз Украины” и газсбытами группы Дмитрия Фирташа, которые с 2015 года поставляют газ населению.

“Нет никакой логической связи между маржой газсбытов и тем, у кого они покупают газ. Более того, я проверял – есть частная компания, которая продает дешевле газ, чем у нас. Есть компании, которые продают по ценам, близким к нашим. Для Нафтогаза плюс 1 гривна, при нашей малой базе клиентов, принесет очень малую прибыль. Поэтому мы воюем за конечного потребителя”, – рассказал Коболев.

Напомним, с 1 августа 2020 года на рынке природного газа для населения действует свободное ценообразование: цену газа поставщики определяют самостоятельно, а потребитель может свободно менять поставщика в любой момент.