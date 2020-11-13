В Кабмине рассказали, когда ожидают первые партии вакцины в Украине

Денис Шмыгаль рассказал, что восемь миллионов доз вакцины против коронавируса Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Идут переговоры с компаниями по закупке дополнительных партий вакцины.

Об этом он заявил в ходе отчета в Верховной Раде.

“8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Кроме того, правительство и Минздрав постоянно ведут переговоры с мировыми компаниями по закупке дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины”, – отметил премьер-министр.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что поставки вакцин от коронавируса начнутся в первой половине следующего года. Но поставят в ограниченных масштабах.

Справка Finance.ua:

Согласно предварительным данным, опубликованным в понедельник компанией, вакцина Moderna эффективна против коронавируса на 94,5%, что делает ее второй вакциной в Соединенных Штатах с высоким показателем эффективности.