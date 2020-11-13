ПриватБанк запустил бесплатные спецпакеты для ІТ-шников

ПриватБанк запустил пакетное обслуживание IТ-специалистов, которое включает в себя новые премиальные предложения для клиентов этого сектора экономики.
Об этом сообщили в компании.
Теперь IТ-специалисты и фрилансеры в зависимости от ежемесячных поступлений могут получить один из трех специальных пакетов обслуживания с оформлением премиальных карт.
Пакет Visa Signature оформляется с бесплатным выпуском и обслуживанием карты, отсутствующей комиссией за снятие собственных средств в пределах Украины, пакет Platinum – с бесплатным выпуском и обслуживанием карты, также предлагаются карточки Gold.
Карты Platinum и Visa Signature для IТ-специалистов имеют:
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