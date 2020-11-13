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ПриватБанк запустил бесплатные спецпакеты для ІТ-шников

ПриватБанк запустил бесплатные спецпакеты для ІТ-шников

ПриватБанк запустил пакетное обслуживание IТ-специалистов, которое включает в себя новые премиальные предложения для клиентов этого сектора экономики.

Об этом сообщили в компании.

Теперь IТ-специалисты и фрилансеры в зависимости от ежемесячных поступлений могут получить один из трех специальных пакетов обслуживания с оформлением премиальных карт.

Пакет Visa Signature оформляется с бесплатным выпуском и обслуживанием карты, отсутствующей комиссией за снятие собственных средств в пределах Украины, пакет Platinum – с бесплатным выпуском и обслуживанием карты, также предлагаются карточки Gold.

Карты Platinum и Visa Signature для IТ-специалистов имеют:

  • все привилегии премиального обслуживания (персональный банкир, круглосуточная поддержка Консьерж-сервиса, страхование, привилегии в аэропортах и в точках продаж партнеров банка),
  • также дополнительные возможности по счету ФЛП, такие как бесплатное проведение платежей в бюджет,
  • проведение платежей с ФЛП в другие банки без комиссии и бесплатное расчетно-кассовое обслуживание.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк с 1 июля 2020 года начал кредитовать в рамках государственной программы “Доступное жилье под 10%”.
  • По результатам опроса DOU, средняя зарплата ИТ-специалистов составляет $ 1400. Если сравнивать с зарплатами разработчиков, то другие IT-специалисты получают в среднем на $ 900 меньше. Топ-3 города, в которых проживают участники опроса: Киев (49%), Харьков (15%) и Львов (12%). Три крупнейшие группы – HR (18%), PM (13%) и Designer (11%).

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По материалам Finance.UA
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