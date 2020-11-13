Банкам разрешат мониторинг операций с газом, находящимся в залоге

Оператор газохранилищ Украины вводит услугу нового формата, которая с декабря позволит банкам мониторить операции с газом, находящимся в залоге.

Как сообщает пресс-служба “Укртрансгаза”, новая услуга позволит банкам отслеживать операции с природным газом в подземных хранилищах газа (ПХГ), который клиенты используют в качестве залога для получения кредитов.

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Мониторинг можно будет проводить онлайн 24/7 на информационной платформе Оператора.

Функция мониторинга природного газа, хранящегося в ПХГ, существенно снижает риски банка при кредитовании. Соответственно, клиент сможет получить необходимое финансирование на более выгодных условиях.

Для пользования услугой мониторинга необходимо заключить трехстороннее соглашение между Оператором газохранилищ, банком и клиентом. После этого банку будет предоставляться учетная запись пользователя информационной платформы, что позволит мониторить объемы природного газа на счете клиента.

Газом, являющимся предметом сделки, владелец сможет распоряжаться только по согласованию с банком.

Сейчас свою заинтересованность в сотрудничестве с Оператором газохранилищ и заказчиками его услуг подтвердили ряд ведущих украинских банков – как государственных, так и частных.

Новая услуга станет полностью доступной в декабре 2020 года после реализации технических функций в информационной платформе ПХГ.

«Мы находимся в постоянном диалоге со своими клиентами, благодаря чему повышаем прозрачность и качество нашей работы и вводим новые услуги. Идея мониторинга газа в качестве залогового имущества родилась именно в таких обсуждениях. Для Укртрансгаза эта услуга абсолютно нового формата, и мы уверены, что она будет востребована среди наших украинских клиентов. Это позволит им кредитоваться на более выгодных условиях и, таким образом, получать средства на операционные расходы», – отметил и.о. гендиректора «Укртрансгаза» Сергей Перелома.