Банкам разрешат мониторинг операций с газом, находящимся в залоге

Оператор газохранилищ Украины вводит услугу нового формата, которая с декабря позволит банкам мониторить операции с газом, находящимся в залоге.
Как сообщает пресс-служба “Укртрансгаза”, новая услуга позволит банкам отслеживать операции с природным газом в подземных хранилищах газа (ПХГ), который клиенты используют в качестве залога для получения кредитов.
Читайте также: В Украине могут изменить нормы потребления газа населением
Мониторинг можно будет проводить онлайн 24/7 на информационной платформе Оператора.
Функция мониторинга природного газа, хранящегося в ПХГ, существенно снижает риски банка при кредитовании. Соответственно, клиент сможет получить необходимое финансирование на более выгодных условиях.
Для пользования услугой мониторинга необходимо заключить трехстороннее соглашение между Оператором газохранилищ, банком и клиентом. После этого банку будет предоставляться учетная запись пользователя информационной платформы, что позволит мониторить объемы природного газа на счете клиента.
Газом, являющимся предметом сделки, владелец сможет распоряжаться только по согласованию с банком.
Сейчас свою заинтересованность в сотрудничестве с Оператором газохранилищ и заказчиками его услуг подтвердили ряд ведущих украинских банков – как государственных, так и частных.
Новая услуга станет полностью доступной в декабре 2020 года после реализации технических функций в информационной платформе ПХГ.
«Мы находимся в постоянном диалоге со своими клиентами, благодаря чему повышаем прозрачность и качество нашей работы и вводим новые услуги. Идея мониторинга газа в качестве залогового имущества родилась именно в таких обсуждениях. Для Укртрансгаза эта услуга абсолютно нового формата, и мы уверены, что она будет востребована среди наших украинских клиентов. Это позволит им кредитоваться на более выгодных условиях и, таким образом, получать средства на операционные расходы», – отметил и.о. гендиректора «Укртрансгаза» Сергей Перелома.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина стала худшей страной Восточной Европы по уровню благосостоянияВчера, 20:00 - 2239 15
Оплата труда в случае перевода работников на неполный рабочий деньВчера, 21:02 - 892 7
Зарплату "в конвертах" получает каждый восьмой работник столицы3 ч. назад - 461 6
Назвали условие закрытия границ УкраиныВчера, 12:45 - 2436 6
Украинцы перебегают от газсбытов к НафтогазуОколо часа назад - 497 5
Миллиардер спрогнозировал "взрывной рост" и сказал, когда спадет пандемияВчера, 21:32 - 8970 1
В НБУ рассказали о плане «Б» на случай отсутствия кредита МВФВчера, 14:02 - 2901 1
Назвали условие закрытия границ УкраиныВчера, 12:45 - 2436 6
Украина стала худшей страной Восточной Европы по уровню благосостоянияВчера, 20:00 - 2239 15
В Украине могут изменить нормы потребления газа населениемВчера, 16:02 - 1750
SpaceX запустила регулярный маршрут в космосВчера, 12:10 - 286
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 2368 15
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 706
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1393
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1944 10