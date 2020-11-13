МВД запустит в Киеве новую функцию камер наблюдения

Министерство внутренних дел планирует запустить в Киеве в ближайшее время новую функцию камер наблюдения – видеофиксацию нарушений при проезде полосой общественного транспорта.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.
По его словам, ИТ-специалисты МВД уже разработали и внедрили в камеры автоматизированных комплексов новые функции видеофиксации нарушений при проезде полосой общественного транспорта. Эти функции прошли метрологию и процесс сертификации.
“Мы уже знаем обо всех опасные перекрестках и проблемных участках дорог, где происходит больше всего нарушений ПДД. Однако государство финансово не в состоянии в короткий период установить там камеры автоматической видеофиксации”, – отметил Федоров.
«Это, когда частная компания за свой счет устанавливает камеру, и некоторое время средства от штрафов за нарушение ПДД идут частной компании для погашения расходов и получения финансовой выгоды», – сказано в сообщении.
Предполагается, что после согласованного сторонами периода, камеры перейдут в коммунальную собственность.
Напомним, что с 1 июня, водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, стали приходить «письма счастья».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине могут измениться цены на бензинВчера, 06:18 - 4878 13
Украина стала худшей страной Восточной Европы по уровню благосостоянияВчера, 20:00 - 1533 9
Назвали условие закрытия границ УкраиныВчера, 12:45 - 2148 5
Оплата труда в случае перевода работников на неполный рабочий деньВчера, 21:02 - 525 4
Глава Укравтодора: за некачественную дорогу подрядчик может поплатиться имуществомВчера, 14:16 - 601 3
Миллиардер спрогнозировал "взрывной рост" и сказал, когда спадет пандемияВчера, 21:32 - 8049
Разработчик вакцины BioNTech рассказал, когда мир вернется к обычной жизниВчера, 11:32 - 4354
Через суд пытаются взыскать долг, которого нет. Что делатьВчера, 09:00 - 2868
В НБУ рассказали о плане «Б» на случай отсутствия кредита МВФВчера, 14:02 - 2772 1
Назвали условие закрытия границ УкраиныВчера, 12:45 - 2148 5
SpaceX запустила регулярный маршрут в космосВчера, 12:10 - 241
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 2267 15
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 676
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1346
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1925 10