МВД запустит в Киеве новую функцию камер наблюдения

Министерство внутренних дел планирует запустить в Киеве в ближайшее время новую функцию камер наблюдения – видеофиксацию нарушений при проезде полосой общественного транспорта.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

По его словам, ИТ-специалисты МВД уже разработали и внедрили в камеры автоматизированных комплексов новые функции видеофиксации нарушений при проезде полосой общественного транспорта. Эти функции прошли метрологию и процесс сертификации.

“Мы уже знаем обо всех опасные перекрестках и проблемных участках дорог, где происходит больше всего нарушений ПДД. Однако государство финансово не в состоянии в короткий период установить там камеры автоматической видеофиксации”, – отметил Федоров.

«Это, когда частная компания за свой счет устанавливает камеру, и некоторое время средства от штрафов за нарушение ПДД идут частной компании для погашения расходов и получения финансовой выгоды», – сказано в сообщении.

Предполагается, что после согласованного сторонами периода, камеры перейдут в коммунальную собственность.

Напомним, что с 1 июня, водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, стали приходить «письма счастья».

Мои Fiнансы:

Если транспортным средством, которое попало на камеру видеофиксации, пользуется несколько человек, кто будет нести ответственность:

постановление будет выноситься на лицо, по которому зарегистрировано транспортное средство в соответствующем реестре МВД .

Если определен надлежащий пользователь – ответственность несет надлежащий пользователь.

Если ТС зарегистрировано за юридическим лицом – руководитель юридического лица. О том, как правильно оформить другого водителя на машину, читайте здесь.