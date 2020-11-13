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В НБУ рассказали о плане «Б» на случай отсутствия кредита МВФ

В НБУ рассказали о плане «Б» на случай отсутствия кредита МВФ

Член Совета НБУ Василий Горбаль прокомментировал переговоры главы Национального банка Кирилла Шевченко с МВФ в Вашингтоне.

В интервью «Главкому» Горбаль объяснил, как эти переговоры помогут в получении кредита для Украины.

«Часть договоренности о продолжении сотрудничества с МВФ выполнена. Изменения в закон о банковской деятельности проработаны правлением. Сейчас они уже зарегистрированы в парламенте (в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на $5 млрд Украина взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком). Там довольно объемный законопроект, вокруг которого еще будут дискуссии», – объяснил член НБУ.

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Кроме того, Горбаль рассказал, готовится ли НБУ к запасному варианту в случае, если МВФ не даст кредит.

«Конечно, идет обсуждение. Об этом господин Сологуб докладывал в рабочих группах и в комитете монетарной политики. Блок Сологуба отрабатывает подобный вариант, все есть. Далее Кирилл Шевченко должен поделиться результатами рабочего визита в США», – отметил Горбаль.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк придерживается плана реформ, которые Украина проводила в последние годы. В частности, сотрудничество с МВФ является приоритетным для Киева.
  • Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что дать пребывания миссии МВФ в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят Международный валютный фонд.
По материалам Главком
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