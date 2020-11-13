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Нефть подорожала из-за восстановления экономик Китая и Японии

Нефть подорожала из-за восстановления экономик Китая и Японии

Цены на нефть выросли в понедельник, 16 ноября, возместив некоторые потери от предыдущей сессии. Надежды на то, что ОПЕК + будет сдерживать текущие ограничения производства, компенсируют опасения по поводу более слабого спроса на топливо из-за роста заражения коронавирусом и увеличения производства в Ливии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,52%, до 43,43 доллара за баррель к 11:00 по киевскому времени, а цена на нефть марки WTI выросла на 1,87 до 40,88 долларов за баррель.

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Цифры, показывающие восстановление второй и третьей по величине экономик мира, Китая и Японии, также поддержали цены, наряду с данными о том, что китайские нефтеперерабатывающие заводы в октябре перерабатывали больше всего нефти за всю историю.

“По сути, данные Китая подтверждают, почему цены на нефть могут оставаться на таком уровне”, – сказал экономист OCBC Хоуи Ли.

Оба контракта выросли на прошлой неделе более чем на 8% из-за надежд на вакцину от COVID-19 и на то, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, сохранят более низкий уровень производства в следующем году для поддержки цен.

По материалам РБК-Украина
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