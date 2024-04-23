Ослабить производство ракет и дронов: ЕС согласовал санкции против Ирана после нападения на Израиль — Finance.ua

Ослабить производство ракет и дронов: ЕС согласовал санкции против Ирана после нападения на Израиль Сегодня 12:17 — Мир

Ослабить производство ракет и дронов: ЕС согласовал санкции против Ирана после нападения на Израиль

Европейский Союз достиг политической договоренности об усилении санкций против Ирана в ответ на недавний обстрел Израиля, чтобы ослабить производство ракет и беспилотников.

Об этом сообщает Euronews.

Санкции направлены на ограничение экспорта компонентов, производимых в ЕС и используемых в производстве беспилотников и баллистических ракет.

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Ранее блок создал специальный режим для борьбы с беспилотниками иранского производства БПЛА Shahed 238, которые страна использует для поддержки вторжения россии в Украину. Схема включила в черный список людей и организации, вовлеченные в иранскую оборонную промышленность.

Но после атаки Тегерана на Израиль ЕС начал работу над расширенным пакетом санкций, чтобы охватить производство ракет и расширить каталог запрещенных компонентов, связанных с беспилотниками.

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Это расширение было одобрено 22 апреля на встрече министров иностранных дел в Люксембурге и вступит в силу в ближайшие дни, когда политический консенсус будет претворен в правовые акты и официально утвержден.

«Мы достигли политического соглашения», — объявил высокий представитель Жозеп Боррель, отметив, что «потенциальная передача» ракетных технологий от Ирана россии еще не состоялась.

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