В Японии зафиксирован рекордный рост ВВП - свыше 21%

ВВП Японии в III квартале 2020 года вырос на рекордные 21,4% в годовом выражении после рекордного спада на 28,1% в апреле-июне.
Об этом в понедельник, 16 ноября, со ссылкой на предварительные официальные данные сообщает Интерфакс.
Отмечается, что в результате роста ВВП объем экономики достиг 508 трлн иен ($4,85 трлн).
В поквартальном выражении рост в июле-сентябре составил 5%, что также является рекордом, после падения на 8,2% во втором квартале. Это первое увеличение показателя за последние четыре квартала на фоне восстановления экономики после шока, вызванного пандемией COVID-19.
Аналитики в среднем прогнозировали не столь значительный прирост – на 4,4% за квартал и на 18,9% за год, сообщает Trading Economics.
Потребительские расходы в третьем квартале увеличились на 4,7% к предыдущим трем месяцам (в апреле-марте они упали на 8,1%). Государственные расходы выросли на 2,2% (-0,4%)
Экспорт повысился впервые за три последних квартала – на 7% после падения на 17,4% во втором квартале. Между тем импорт упал на 9,8% после подъема на 2,2%.
Темпы сокращения капзатрат замедлились в июле-сентябре до 3,4% по сравнению с 4,5% в предыдущие три месяца. При этом эксперты ожидали снижения всего на 3%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине переписали Правила дорожного движения: что нужно знатьВчера, 17:12 - 42101 13
Миллионы украинцев могут остаться без газа: кого отключат зимой и что делатьВчера, 10:00 - 2410 5
Пенсионный стаж подорожает: сколько стоит купить недостающие годыВчера, 10:21 - 3390 4
Украинцы стали больше рассчитываться в интернете и бесконтактно (инфографика)14.10.2020, 12:22 - 410 3
Как вернуть изъятое водительское удостоверениеПозавчера, 09:50 - 762 3
В Украине переписали Правила дорожного движения: что нужно знатьВчера, 17:12 - 42101 13
Китай подделал известный мотоцикл М-72 "Днепр" (Фото)12 ч. назад - 5346
В какой валюте сейчас наиболее выгодно хранить сбережения - опрос (инфографика)Вчера, 15:04 - 3114
НБУ обнародовал реальные ставки по ипотекеВчера, 16:00 - 2511
Подорожание на фоне карантина: на какие продукты поднимут ценуВчера, 19:05 - 2320
SpaceX запустила регулярный маршрут в космосОколо часа назад - 62
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 1984 14
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 578
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1175
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1824 10