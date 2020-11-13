В Японии зафиксирован рекордный рост ВВП - свыше 21%

ВВП Японии в III квартале 2020 года вырос на рекордные 21,4% в годовом выражении после рекордного спада на 28,1% в апреле-июне.

Об этом в понедельник, 16 ноября, со ссылкой на предварительные официальные данные сообщает Интерфакс.

Отмечается, что в результате роста ВВП объем экономики достиг 508 трлн иен ($4,85 трлн).

В поквартальном выражении рост в июле-сентябре составил 5%, что также является рекордом, после падения на 8,2% во втором квартале. Это первое увеличение показателя за последние четыре квартала на фоне восстановления экономики после шока, вызванного пандемией COVID-19.

Аналитики в среднем прогнозировали не столь значительный прирост – на 4,4% за квартал и на 18,9% за год, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы в третьем квартале увеличились на 4,7% к предыдущим трем месяцам (в апреле-марте они упали на 8,1%). Государственные расходы выросли на 2,2% (-0,4%)

Экспорт повысился впервые за три последних квартала – на 7% после падения на 17,4% во втором квартале. Между тем импорт упал на 9,8% после подъема на 2,2%.

Темпы сокращения капзатрат замедлились в июле-сентябре до 3,4% по сравнению с 4,5% в предыдущие три месяца. При этом эксперты ожидали снижения всего на 3%.