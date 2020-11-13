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В Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня

В Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня

Главы депутатских фракций в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене решения Кабинета министров Украины о введении карантина выходного дня.

Об этом на заседании согласительного совета сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

«Под моим руководством и под руководством всех политических фракций и групп было зарегистрировано специальное постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительством», – заявила она.

По словам Кондратюк, чтобы сгладить кривую заболеваемости COVID-19 в Украине, Кабмин принял «неоднозначные решения, которые ставят многих граждан в безвыходное положение».

Справка Finance.ua:

  • В Украине с 14 ноября ввели карантин выходного дня. Новые ограничения действуют с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
  • По субботам и воскресеньям будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Кроме того, запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и заведениях развлекательной сферы.
По материалам НВ
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