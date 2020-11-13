В Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня

Главы депутатских фракций в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене решения Кабинета министров Украины о введении карантина выходного дня.

Об этом на заседании согласительного совета сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

«Под моим руководством и под руководством всех политических фракций и групп было зарегистрировано специальное постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительством», – заявила она.

По словам Кондратюк, чтобы сгладить кривую заболеваемости COVID-19 в Украине, Кабмин принял «неоднозначные решения, которые ставят многих граждан в безвыходное положение».

Справка Finance.ua:

В Украине с 14 ноября ввели карантин выходного дня. Новые ограничения действуют с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.