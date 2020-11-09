Эксперт рассказал, где купить, как хранить и продать криптовалюту

История криптовалюты началась из Bitcoin, который на сегодня является самой ликвидной и самой дорогой криптовалютой в мире.
Об этом напомнил директор криптобиржи в Восточной Европе и СНГ Kuna Exchange Семен Каплоушенко на вебинаре “FinUpDate. Выпуск 13: Есть ли жизнь после депозитов. Куда инвестировать в 2020-2021 гг.”
“Сейчас есть криптовалюты, которые можно использовать для торговли, спекуляций и попытки заработать на курсе. А есть такие, которые используются для расчетов”, – поделился эксперт.
Где можно купить и продать криптовалюту. Обычно для этого используют 4 варианта:
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Как выбрать обменник:
Где хранить криптовалюту:
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