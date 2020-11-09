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Эксперт рассказал, где купить, как хранить и продать криптовалюту

Эксперт рассказал, где купить, как хранить и продать криптовалюту

История криптовалюты началась из Bitcoin, который на сегодня является самой ликвидной и самой дорогой криптовалютой в мире.

Об этом напомнил директор криптобиржи в Восточной Европе и СНГ Kuna Exchange Семен Каплоушенко на вебинаре “FinUpDate. Выпуск 13: Есть ли жизнь после депозитов. Куда инвестировать в 2020-2021 гг.”

“Сейчас есть криптовалюты, которые можно использовать для торговли, спекуляций и попытки заработать на курсе. А есть такие, которые используются для расчетов”, – поделился эксперт.

Где можно купить и продать криптовалюту. Обычно для этого используют 4 варианта:

  • кошельки с возможностью покупки, продажи и автоконвертации. Покупка и продажа осуществляется через банковскую карточку с минимальной верификацией. В этом случае курс может быть не очень выгодный, поскольку кошельки закладывают свою маржинальность;
  • обменники – сайты, на которых указывается кошелек, на который вы хотите принять криптовалюту, после чего с карточки снимаются средства, а на кошелек приходит “крипта”;

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  • биржи – тут удобно и продать, и купить. Это самый популярный инструмент, который часто имеет и юридическую сущность. Однако в Украине пока нельзя зарегистрировать криптобиржу;
  • P2P площадки.

Как выбрать обменник:

  • ключевым показателем является публичность: зарегистрирована ли компания, кто ее бенефициар, сотрудники и т.д.;
  • объемы: стоить посмотреть, какие объемы операций проходят по данной площадке, а также насколько они органические;
  • верификация. В первую очередь это безопасность.

Где хранить криптовалюту:

  • Custodial wallet: в таком случае сервис, на котором вы купили криптовалюту, хранит ключи от криптовалютных кошельков. При этом вы перекладываете ответственность за безопасное хранение своих ключей на этот сервис;
  • noncustodial wallet подойдет тем, кто не доверяет сервисам и готов сам нести все риски хранения. Тогда при регистрации вам будет выдан приватный ключ – набор символов или слов – потеряв который, вы потеряете доступ к своему хранилищу.
По материалам Finance.UA
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