0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 111 0

Зарабатывают ли украинцы на инвестициях в криптовалюту (опрос Finance.ua)

Зарабатывают ли украинцы на инвестициях в криптовалюту (опрос Finance.ua)

Каких только мыслей не слышать о криптовалюте: пока одни утверждают, что это самый большой технологический прорыв со времен запуска интернета, другие считают ее видом какого-то мошенничества. Криптовалют в мире насчитывается около тысячи, но самой известной является bitcoin (биткойн). В Украине в последнее время повысилось внимание к биткойнам из-за стремительного роста их цен.

Несмотря на то, что слова “биткойн” и “крипта” уже несколько лет штурмуют новости, рекламные билборды и документы с заседаний советов директоров, большинство до сих пор не сталкивалось напрямую с криптовалютами. Поэтому Finance.ua решил спросить у своих читателей, удалось ли им освоить навык инвестирования в крипту и извлечь из этого хоть какую-то прибыль.

Что показал опрос:

  • 16% читателей портала заявили, что инвестировали в крипту, но потеряли деньги;
  • незначительному количеству опрошенных (6%) удалось заработать;
  • еще 10% инвестируют в биткойны до сих пор;
  • и наибольший процент респондентов (55%) сказали, что криптовалюты – это “пузырь”, и они ни в коем случае не станут вкладывать средства в это дело;
  • кроме того, 13% рассказали, что они хотели бы попробовать себя в крипте и планируют сделать это в ближайшее время.

Читайте также: 800% прибыли: какие криптовалюты взлетели вверх за время пандемии

По исследованию Университета Кембриджа, количество уникальных пользователей криптовалют за год увеличилось на 189%. В 2020 криптовалютными кошельками владели 101 млн человек, при этом самих кошельков насчитывается 191 млн, в то время как еще в 2016 году криптовалютами пользовались только 5 млн человек, а количество кошельков на тот момент составляло 45 млн.

Легализация криптовалют и блокчейна в Украине. Еще в июле этого года в Минцифры заявили, что работают над законопроектом, чтобы внести изменения в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов. Однако пока не зафиксировано каких-либо изменений относительно продвижения документа в Верховной Раде.

Кроме того, В Министерстве энергетики еще полгода назад изъявили желание майнить криптовалюту прямо на АЭС. Тогда Минэнерго поручило “Энергоатому” изучить вопрос майнинга криптовалют на мощностях АЭС. А уже в октябре “Энергоатом” и Bitfury Holding BV подписали меморандум о сотрудничестве по созданию дата-центров вблизи АЭС.

Что с криптой в других странах. Правовой режим криптовалют в каждой стране разный.

Например, в Германии криптовалюту признают в качестве расчетной денежной единицы. В Японии криптовалюта также является законным платежным средством с налогом на покупку.

В Китае операции с биткоином запрещены для банков, но разрешены для физических лиц, при этом страна лидирует в области майнинга из-за наличия крупнейших производственных мощностей.

Как получать $1000 в месяц, не работая

В Швейцарии на криптовалюту распространяются такие же правила, как и на иностранные валюты, и эта страна является одной из наиболее благоприятных по юрисдикции для биткоин-стартапов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.