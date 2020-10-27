Зарабатывают ли украинцы на инвестициях в криптовалюту (опрос Finance.ua)

Каких только мыслей не слышать о криптовалюте: пока одни утверждают, что это самый большой технологический прорыв со времен запуска интернета, другие считают ее видом какого-то мошенничества. Криптовалют в мире насчитывается около тысячи, но самой известной является bitcoin (биткойн). В Украине в последнее время повысилось внимание к биткойнам из-за стремительного роста их цен.

Несмотря на то, что слова “биткойн” и “крипта” уже несколько лет штурмуют новости, рекламные билборды и документы с заседаний советов директоров, большинство до сих пор не сталкивалось напрямую с криптовалютами. Поэтому Finance.ua решил спросить у своих читателей, удалось ли им освоить навык инвестирования в крипту и извлечь из этого хоть какую-то прибыль.

Что показал опрос:

16% читателей портала заявили, что инвестировали в крипту, но потеряли деньги;

незначительному количеству опрошенных (6%) удалось заработать;

еще 10% инвестируют в биткойны до сих пор;

и наибольший процент респондентов (55%) сказали, что криптовалюты – это “пузырь”, и они ни в коем случае не станут вкладывать средства в это дело;

кроме того, 13% рассказали, что они хотели бы попробовать себя в крипте и планируют сделать это в ближайшее время.

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По исследованию Университета Кембриджа, количество уникальных пользователей криптовалют за год увеличилось на 189%. В 2020 криптовалютными кошельками владели 101 млн человек, при этом самих кошельков насчитывается 191 млн, в то время как еще в 2016 году криптовалютами пользовались только 5 млн человек, а количество кошельков на тот момент составляло 45 млн.

Легализация криптовалют и блокчейна в Украине. Еще в июле этого года в Минцифры заявили, что работают над законопроектом, чтобы внести изменения в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов. Однако пока не зафиксировано каких-либо изменений относительно продвижения документа в Верховной Раде.

Кроме того, В Министерстве энергетики еще полгода назад изъявили желание майнить криптовалюту прямо на АЭС. Тогда Минэнерго поручило “Энергоатому” изучить вопрос майнинга криптовалют на мощностях АЭС. А уже в октябре “Энергоатом” и Bitfury Holding BV подписали меморандум о сотрудничестве по созданию дата-центров вблизи АЭС.

Что с криптой в других странах. Правовой режим криптовалют в каждой стране разный.

Например, в Германии криптовалюту признают в качестве расчетной денежной единицы. В Японии криптовалюта также является законным платежным средством с налогом на покупку.

В Китае операции с биткоином запрещены для банков, но разрешены для физических лиц, при этом страна лидирует в области майнинга из-за наличия крупнейших производственных мощностей.

В Швейцарии на криптовалюту распространяются такие же правила, как и на иностранные валюты, и эта страна является одной из наиболее благоприятных по юрисдикции для биткоин-стартапов.