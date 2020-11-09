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Правительство упростило процедуру оформления пенсий

Правительство упростило процедуру оформления пенсий

Кабинет министров ввел политику “единого обращения” в вопросе назначения пенсий.

Об этом сообщил в Телеграм премьер-министр Денис Шмыгаль.

Если ранее после обращения в Пенсионный фонд нужно было идти в банк и открывать специальный счет, теперь достаточно только написать дополнительное заявление в Фонде.

Пенсионеры будут меньше сталкиваться с бюрократией и обременительными процедурами.

“Правительство 11 ноября поддержало решение о введении политики “единого обращения” в вопросе назначения пенсий”, – отметил премьер.

Что это значит. Теперь не нужно будет идти в Пенсионный фонд, а затем в банк для открытия счета, после чего ждать и снова идти в банк.

Как будет работать политика “единого обращения”:

  • человек приходит в Пенсионный фонд,
  • а дальше по обращению самого фонда или органов социальной защиты ему откроют соответствующий счет в банке.

Это необходимо еще и для того, чтобы сократить количество социальных контактов во время эпидемии коронавируса.

Напомним, в рамках ужесточения карантина в Украине ввели время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти.

Справка Finance.ua:

  • Более 1,6 миллионов пенсионеров получили повышение пенсий с сентября.
  • Дальнейшие повышения: с января 2021 года пройдет еще одно повышение для этой категории пенсионеров; они будут получать не менее 2400 гривен, поскольку минимальная заработная плата, согласно проекту Государственного бюджета на 2021 год, возрастет до 6000 гривен; в целом на следующий год запланировано 5 этапов повышения пенсий; до конца текущего года будет проведено еще одно повышение в соответствии с ростом прожиточного минимума, которое будет направлено, в первую очередь, на тех, у кого размер пенсии зависит от прожиточного минимума.
По материалам Finance.UA
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