Правительство упростило процедуру оформления пенсий

Кабинет министров ввел политику “единого обращения” в вопросе назначения пенсий.
Об этом сообщил в Телеграм премьер-министр Денис Шмыгаль.
Если ранее после обращения в Пенсионный фонд нужно было идти в банк и открывать специальный счет, теперь достаточно только написать дополнительное заявление в Фонде.
Пенсионеры будут меньше сталкиваться с бюрократией и обременительными процедурами.
“Правительство 11 ноября поддержало решение о введении политики “единого обращения” в вопросе назначения пенсий”, – отметил премьер.
Что это значит. Теперь не нужно будет идти в Пенсионный фонд, а затем в банк для открытия счета, после чего ждать и снова идти в банк.
Как будет работать политика “единого обращения”:
Это необходимо еще и для того, чтобы сократить количество социальных контактов во время эпидемии коронавируса.
Напомним, в рамках ужесточения карантина в Украине ввели время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти.
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