Правительство упростило процедуру оформления пенсий

Кабинет министров ввел политику “единого обращения” в вопросе назначения пенсий.

Об этом сообщил в Телеграм премьер-министр Денис Шмыгаль.

Если ранее после обращения в Пенсионный фонд нужно было идти в банк и открывать специальный счет, теперь достаточно только написать дополнительное заявление в Фонде.

Пенсионеры будут меньше сталкиваться с бюрократией и обременительными процедурами.

“Правительство 11 ноября поддержало решение о введении политики “единого обращения” в вопросе назначения пенсий”, – отметил премьер.

Что это значит. Теперь не нужно будет идти в Пенсионный фонд, а затем в банк для открытия счета, после чего ждать и снова идти в банк.

Как будет работать политика “единого обращения”:

человек приходит в Пенсионный фонд,

а дальше по обращению самого фонда или органов социальной защиты ему откроют соответствующий счет в банке.

Это необходимо еще и для того, чтобы сократить количество социальных контактов во время эпидемии коронавируса.

Напомним, в рамках ужесточения карантина в Украине ввели время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти.

Справка Finance.ua:

Более 1,6 миллионов пенсионеров получили повышение пенсий с сентября.