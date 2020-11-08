В Украине ввели карантин выходного дня

В Украине с 14 ноября вводят карантин выходного дня. Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Соответствующее решение в среду, 11 ноября, принял Кабмин.
Согласно решению правительства, в выходные будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
“Экономика Украины не выдержит полного локдауна, поэтому правительство и Министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса стали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений”, – сказал он.
В будние дни будут действовать следующие запреты:
Во время карантина выходного дня в Украине будут работать только:
На заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в последний месяц в Украине фиксируется экспоненциальный рост количества больных COVID-19, в связи с чем правительство было вынуждено пойти на такой шаг.
“Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня”, – сказал Шмыгаль, анонсируя поддержку бизнеса.
“Для нас, врачей, лучший способ – это применение полного локдауна не менее чем на три недели. Это с точки зрения эпидемиологии и распространения болезней… Мы не в состоянии ввести локдаун, поэтому мы находим тот баланс с точки зрения и сохранения здоровья и оказания помощи нуждающимся”, – сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Какие программы расширят:
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