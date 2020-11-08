В Украине ввели карантин выходного дня

В Украине с 14 ноября вводят карантин выходного дня. Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Соответствующее решение в среду, 11 ноября, принял Кабмин.

Согласно решению правительства, в выходные будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

“Экономика Украины не выдержит полного локдауна, поэтому правительство и Министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса стали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений”, – сказал он.

В будние дни будут действовать следующие запреты:

будет запрещено проведение массовых культурных, концертных, религиозных, спортивных и других мероприятий с участием более 20 человек (это не касается официальных спортивных мероприятий, матчей профессиональных спортклубов проведенных без зрителей);

запрещается деятельность кинотеатров и театров с наполненностью более 50% мест;

запрет на выполнение регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в частности, перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах, такси, а электричках и поездах, междугородном, пригородном и внутренне областном и межобластном сообщении в количестве большем, чем количество мест для сидения;

запрет на проведение дискотек, развлекательных мероприятий, деятельность ресторанов, закусочных и буфетов по организации досуга. Мы запрещаем деятельность заведений питания именно по организации досуга;

запрещается работа с 22:00 до 07:00 субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания – рестораны, кафе, столовые, кафетерии. Это не касается доставки и заказов на вынос;

запрещено размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее 2 метра между соседними столиками и более 4 человека за столом без учета детей до 18 лет при условии, если посетители заходят в заведение только с масками и т.д.

Во время карантина выходного дня в Украине будут работать только:

продовольственные магазины;

аптеки

транспорт;

АЗС и ветеринарные аптеки.

На заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в последний месяц в Украине фиксируется экспоненциальный рост количества больных COVID-19, в связи с чем правительство было вынуждено пойти на такой шаг.

“Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня”, – сказал Шмыгаль, анонсируя поддержку бизнеса.

“Для нас, врачей, лучший способ – это применение полного локдауна не менее чем на три недели. Это с точки зрения эпидемиологии и распространения болезней… Мы не в состоянии ввести локдаун, поэтому мы находим тот баланс с точки зрения и сохранения здоровья и оказания помощи нуждающимся”, – сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Справка Finance.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство “готово подставить плечо”, чтобы поддержать предпринимателей во время карантина выходного дня.

Какие программы расширят:

компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тысяч рабочих мест;

выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года;

вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатывается механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.

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