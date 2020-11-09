Еврокомиссия заключила контракт на покупку миллионов доз вакцины, которая показала 90% эффективности

Европейская комиссия в среду подписала контракт с компаниями Pfizer и BioNTec на закупку вакцины от коронавируса, которая показала успешные результаты клинических испытаний.

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Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Контракт предусматривает первичную закупку 200 миллионов доз вакцины с возможностью произвести закупку еще 100 миллионов доз.

Компании BioNTech и Pfizer, которые совместно разрабатывают будущую вакцину от коронавируса, 9 ноября заявили о ее эффективности в 90% случаев по предварительным результатам исследований.

“После многообещающего объявления BioNTech и Pfizer (американская компания. – Ред.) в понедельник о перспективах их вакцины я очень рада объявить о сегодняшней сделке с европейской компанией BioNTech и Pfizer по закупке вакцины”, – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия уже подписала аналогичные контракты с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Janssen Pharmaceutica NV, а также завершила предварительные переговоры с CureVac и Moderna.

Pfizer и BioNTech – одни из ряда разработчиков будущей вакцины против коронавируса. Также у компаний есть контракты с США, Британией, Канадой и Японией.