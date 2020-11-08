Как быстро зарегистрировать РРО

Зарегистрировать программный РРО – регистратор расчетных операций – можно быстро и просто со смартфона, компьютера или планшета.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Для начала работы с программным РРО необходимо прежде всего получить квалифицированную электронную подпись – КЭП – у любого Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг. ГНС такие ключи выдает бесплатно.
Пять шагов к работе с ПРРО:
Подробно ознакомиться с процедурой регистрации РРО можно в видеоуроке по ссылке
Напомним, 51% опрошенных украинцев считают, что расширение применения кассовых аппаратов (РРО) – это скорее навести порядок в сфере уплаты налогов, в то же время 37% убеждены, что это скорее ущемление малого предпринимательства.
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