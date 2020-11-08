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Как быстро зарегистрировать РРО

Как быстро зарегистрировать РРО

Зарегистрировать программный РРО – регистратор расчетных операций – можно быстро и просто со смартфона, компьютера или планшета.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Для начала работы с программным РРО необходимо прежде всего получить квалифицированную электронную подпись – КЭП – у любого Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг. ГНС такие ключи выдает бесплатно.

Пять шагов к работе с ПРРО:

  • получите КЭП;
  • установите ПО на любое удобное для вас устройство по ссылке
  • зарегистрируйте кассу и кассиров;
  • введите в ПРРО товары;
  • создавайте чеки.

Подробно ознакомиться с процедурой регистрации РРО можно в видеоуроке по ссылке

Напомним, 51% опрошенных украинцев считают, что расширение применения кассовых аппаратов (РРО) – это скорее навести порядок в сфере уплаты налогов, в то же время 37% убеждены, что это скорее ущемление малого предпринимательства.

Справка Finance.ua:

  • В последнее время появилось много спекуляций вокруг вступления в силу Законов 128-IX и 129-IX, которые были приняты ВРУ и подписаны Президентом в конце прошлого года с целью детенизации сферы торговли. Европейская бизнес ассоциация приводит самые распространенные мифы.
  • Председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Совета Даниил Гетманцев считает, что в Украине необходимо ввести обязательное применение РРО субъектами хозяйствования. Таким образом защита прав потребителей будет на более высоком уровне.

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По материалам Finance.UA
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