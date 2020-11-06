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Как сформировать квалифицированные сертификаты открытых ключей онлайн

Как сформировать квалифицированные сертификаты открытых ключей онлайн

Срок действия квалифицированных сертификатов открытых ключей, полученных от Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг ИСД ГНС (Поставщик), составляет 2 года с момента их формирования.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

“Сформировать повторно сертификаты можно дистанционно, с электронным запросом в режиме On-line на официальном информационном ресурсе поставщика по ссылке Главная/«Повторное (дистанционное) формирование сертификатов по электронному запросу»/On-line или с помощью программного обеспечения «ИИТ Пользователь ЦСК-1»”, – говорится в сообщении.

Дистанционно сформировать новые сертификаты смогут только те пользователи, у которых есть:

  • действующие сертификаты (например до истечения срока действия сертификатов осталось несколько дней);
  • неизменяемые регистрационные данные (ФИО, адрес регистрации места жительства, код ЕГРПОУ организации и т.п.);
  • личный ключ, который доступен только пользователю и не является скомпрометированным.

Не позднее дня, предшествующего дню истечения срока действия квалифицированных сертификатов открытых ключей, полученных от Поставщика пользователь может повторно дистанционно сформировать сертификаты по электронному запросу On-line или с помощью программного обеспечения «ИИТ Пользователь ЦСК-1».

Во избежание ошибок при повторном формировании сертификатов по электронному запросу рекомендуется производить данное формирование за несколько дней до истечения срока действия сертификатов.

Проверять сроки действия квалифицированных сертификатов открытых ключей можно на официальном информационном ресурсе Поставщика.

Справка Finance.ua:

  • Министерство цифровой трансформации опубликовало ответы на основные вопросы об услугах для ФЛП на портале “Дія” .

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По материалам Finance.UA
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