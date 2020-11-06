Как сформировать квалифицированные сертификаты открытых ключей онлайн

Срок действия квалифицированных сертификатов открытых ключей, полученных от Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг ИСД ГНС (Поставщик), составляет 2 года с момента их формирования.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.
“Сформировать повторно сертификаты можно дистанционно, с электронным запросом в режиме On-line на официальном информационном ресурсе поставщика по ссылке Главная/«Повторное (дистанционное) формирование сертификатов по электронному запросу»/On-line или с помощью программного обеспечения «ИИТ Пользователь ЦСК-1»”, – говорится в сообщении.
Дистанционно сформировать новые сертификаты смогут только те пользователи, у которых есть:
Не позднее дня, предшествующего дню истечения срока действия квалифицированных сертификатов открытых ключей, полученных от Поставщика пользователь может повторно дистанционно сформировать сертификаты по электронному запросу On-line или с помощью программного обеспечения «ИИТ Пользователь ЦСК-1».
Во избежание ошибок при повторном формировании сертификатов по электронному запросу рекомендуется производить данное формирование за несколько дней до истечения срока действия сертификатов.
Проверять сроки действия квалифицированных сертификатов открытых ключей можно на официальном информационном ресурсе Поставщика.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве запустили крупную солнечную электростанцию на крыше многоэтажки (видео)Вчера, 22:00 - 1884 10
Новая почта добавила новый способ оплаты за посылку9 ч. назад - 2393 5
Вам кэшбэк! Что предлагают банки клиентам, и почему этот вид бонусов скоро может совсем исчезнуть10 ч. назад - 1628 5
В МВД заявили, пойдут ли еще на уступки владельцам "еврономеров"4 ч. назад - 680 4
Банки не согласны на уступки, - малый бизнес выступил против неподъемных комиссий за карточные платежиВчера, 15:15 - 2971 3
Новая почта добавила новый способ оплаты за посылку9 ч. назад - 2393 5
В Киеве запустили крупную солнечную электростанцию на крыше многоэтажки (видео)Вчера, 22:00 - 1884 10
Вам кэшбэк! Что предлагают банки клиентам, и почему этот вид бонусов скоро может совсем исчезнуть10 ч. назад - 1628 5
5 случаев, когда можно согласиться на зарплату ниже рыночной12 ч. назад - 1097
На рынок вышел седан в стиле Maserati за $10 тысяч (фото)20 ч. назад - 1071 1
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)Вчера, 12:10 - 817 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)Позавчера, 13:10 - 370
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 739 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 1252 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1701