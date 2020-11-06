Рынок подержанных авто в октябре установил рекорд: какие машины покупали

В октябре на украинские номера перешли 38,8 тыс. легковых автомобилей с пробегом, ввезенных из-за рубежа. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем с начала текущего года.
Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.
Напомним, в октябре украинцы приобрели 8,4 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом регистрации импортируемого секонд-хенда почти в 5 раз превысили рынок новых авто. Возрастная структура зарегистрированных в октябре иномарок с пробегом выглядела следующим образом.
Возраст автомобилей:
Выбирая подержанную иномарку, украинцы отдавали предпочтение автомобилям с бензиновыми двигателями. В октябре таких автомобилей было более половины (58%). Доля дизельных автомобилей – 29%. Каждый десятый легковой автомобиль с пробегом, который получил в прошлом месяце украинскую прописку, был с установленным газобаллонным оборудованием. На гибриды и электромобили пришлось 3% регистраций импортного секонд-хенда.
Самые популярные подержанные машины:
Всего с начала года украинскую прописку получили 281,1 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что в 4,1 раза больше количества регистраций новых легковых авто за тот же период.
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