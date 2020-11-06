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Рынок подержанных авто в октябре установил рекорд: какие машины покупали

Рынок подержанных авто в октябре установил рекорд: какие машины покупали

В октябре на украинские номера перешли 38,8 тыс. легковых автомобилей с пробегом, ввезенных из-за рубежа. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем с начала текущего года.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Напомним, в октябре украинцы приобрели 8,4 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом регистрации импортируемого секонд-хенда почти в 5 раз превысили рынок новых авто. Возрастная структура зарегистрированных в октябре иномарок с пробегом выглядела следующим образом.

Возраст автомобилей:

  • на автомобили до 5 лет пришлось 30% регистраций;
  • те же 30% охватили автомобили, изготовленные 6-10 лет назад;
  • иномарки, возраст которых превысил 10 лет, составили 40% октябрьских регистраций подержанных авто.

Выбирая подержанную иномарку, украинцы отдавали предпочтение автомобилям с бензиновыми двигателями. В октябре таких автомобилей было более половины (58%). Доля дизельных автомобилей – 29%. Каждый десятый легковой автомобиль с пробегом, который получил в прошлом месяце украинскую прописку, был с установленным газобаллонным оборудованием. На гибриды и электромобили пришлось 3% регистраций импортного секонд-хенда.

Самые популярные подержанные машины:

  • Renault Megane. В октябре украинцы зарегистрировали 2423 б/у авто этой модели;
  • вторым стал Volkswagen Passat, за месяц на украинские номера перешли 2022 Пассата;
  • на третьем месте Skoda Octavia с результатом – 1996 растаможенных и зарегистрированных авто;
  • Volkswagen Golf, в активе которого – 1961 регистрация;
  • замыкает пятерку лидеров рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus – 1474 шт.

Всего с начала года украинскую прописку получили 281,1 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что в 4,1 раза больше количества регистраций новых легковых авто за тот же период.

Справка Finance.ua:

  • 28 октября Кабинет министров Украины согласовал проект постановления, который позволяет привлекать к ответственности владельцев машин на европейской регистрации. Отныне полиция будет выявлять транспортные средства, временно ввезенные на территорию Украины более чем на 30 дней, а также принимать против них соответствующие меры.

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По материалам Finance.UA
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