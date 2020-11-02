В НАПК назвали 5 основных принципов Антикоррупционной стратегии, которая будет действовать до 2024 года

Антикоррупционная стратегия Украины до 2024 года имеет 5 основных принципов и определяет рамки деятельности всех органов власти.
Об этом в эфире UA: Украинское радио сказал глава НАПК Александр Новиков.
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“Украина без коррупции – это реально. Антикоррупционная стратегия рассчитана на 2020-2024 годы, но задача Украины без коррупции, конечно, она больше, чем временные рамки антикоррупционной стратегии.
Антикоррупционная стратегия определяет рамки деятельности всех органов власти, и мне кажется, чтобы на октябрь этого года была принята Антикоррупционная стратегия, а государство ее не имеет с 2018 года, в 2017 году закончилась предыдущая стратегия, возможно, мы бы и не имели того решения, которое было бы 27 октября. Почему, потому что в государстве отсутствует программный документ, который определяет, в каком направлении должен двигаться каждый государственный орган”, – сказал Александр Новиков.
Он отметил, что эта стратегия имеет 5 основных принципов.
“Первое, это ликвидация, прекращение выполнения государством тех функций, которые оно не может эффективно без коррупции выполнять. Во-вторых, это цифровизация всех отношений, всех абсолютно на 100%, это чем сейчас занимается Министерство цифровой трансформации. Отношений государства с обществом, гражданами и бизнесом. В-третьих, это законные альтернативы коррупционным практикам. Потому что мы понимаем, что порой коррупция существует там, где нет альтернатив, просто получить законно ту или иную услугу от государства или органов местного самоуправления. В-четвертых, это формирование нулевой толерантности к коррупции. И в-пятых, это то, что ожидает все общество – это обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию”, – добавил Новиков.
Он отметил, что в каждой из 8 сфер предложены конкретные меры по преодолению коррупции, в частности в здравоохранении, обороне, государственном и частном секторе экономики и налогах и таможне.
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