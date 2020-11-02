Даниил Гетманцев: введение кассовых аппаратов повысит защиту прав потребителей

Глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Рады Даниил Гетманцев считает, что в Украине необходимо ввести обязательное применение РРО субъектами хозяйствования. Таким образом защита прав потребителей будет на более высоком уровне.

Об этом он написал у себя на странице в FACEBOOK.

По его словам «страшное слово «фискализация» это:

право 40 млн граждан Украины на чек. На защиту своих прав потребителей. Гетманцев предлагает задать себе вопрос – не обманывали ли вас при покупке? Не отказывались ли принимать бракованный товар? А чек – это как раз о защите потребителя;

право бизнеса работать в белую, честно и не прячась, и не уклоняясь от налогов. Это равные правила работы для самих ФЛП ;

пресечение схем уклонения от налогообложения огромных сетей и интернет-магазинов, работающих как малый бизнес;

прекращение контрабандных потоков, которые реализуются через ФЛП без РРО .

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“Что мы просим сделать бизнес? Мы не повышаем налоги, нет! Мы, наоборот, расширили систему единого налога, увеличив лимиты. Мы просим одного – скачать с сайта налоговой бесплатное приложение Е-чек себе на смартфон и вести учёт продаж через электронное РРО. Всё! Дать людям право на чек, выйдя из тени!”, – написал Даниил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

В Украине начался первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для ФЛП : с 1 августа ввели возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов. А со 2 января 2021 года использование РРО должно стать обязательным.

Однако 3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год – до 1 января 2022 года.