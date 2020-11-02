Даниил Гетманцев: введение кассовых аппаратов повысит защиту прав потребителей

Глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Рады Даниил Гетманцев считает, что в Украине необходимо ввести обязательное применение РРО субъектами хозяйствования. Таким образом защита прав потребителей будет на более высоком уровне.
Об этом он написал у себя на странице в FACEBOOK.
По его словам «страшное слово «фискализация» это:
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“Что мы просим сделать бизнес? Мы не повышаем налоги, нет! Мы, наоборот, расширили систему единого налога, увеличив лимиты. Мы просим одного – скачать с сайта налоговой бесплатное приложение Е-чек себе на смартфон и вести учёт продаж через электронное РРО. Всё! Дать людям право на чек, выйдя из тени!”, – написал Даниил Гетманцев.
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