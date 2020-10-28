Малый бизнес митингует под Радой против законов, отменяющих РРО для ФЛП

Во вторник, 3 ноября 2020 года, более 1000 физических лиц-предпринимателей проводят под Верховной Радой акцию протеста.

Под лозунгом “Детенизация — это цивилизация!” представители легального малого бизнеса требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возврате всем без исключения ФЛПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО). В противном случае, по мнению предпринимателей, депутаты поддержат коррупционеров и “теневиков”, которые наносят Украине наибольший ущерб — финансовый и репутационный.

Напомним, с 1 января 2021 года, в Украине вступят в силу ряд законодательно-нормативных актов об использовании определенными категориями предпринимателей РРО. Законодательные новации, инициированные главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, прошли публичные обсуждения и были поддержаны профильными ассоциациями малого бизнеса. Выйти на митинг людей вынудила информация о намерении заинтересованных бизнес-групп провести через парламентское лобби два законопроекта №3853-1 и №3853-2.

Эти документы фактически отменяют начатую реформу детенизации экономики, призванную установить жесткий государственный контроль за нелегальными финансовыми оборотами крупного бизнеса и отмывания миллиардов гривен от контрабанды через фиктивных плательщиков единого налога.

По словам предпринимателя 1 группы Ирины Соколовой, РРО никоим образом не задевают честный бизнес, однако создают огромные проблемы контрабандистам и подставным ФЛП, через которых отмываются огромные деньги от завоза в Украину по серым и черным схемам множества товарных категорий.