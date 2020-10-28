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Отсрочка РРО: о чем идет речь в законопроекте

Отсрочка РРО: о чем идет речь в законопроекте

В Верховной Раде зарегистрирован “Проект Закона о внесении изменений в раздел ХХ “Заключительные и переходные положения” Налогового кодекса Украины и других законодательных актов о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг”, предусматривающий отсрочку на 1 год фискализации физлиц-предпринимателей.

Об этом сказано в законопроекте на сайте ВР.

Что предлагается. Перенести введение обязательного применения РРО и/или программного РРО, а также специальный порядок рассмотрения жалоб покупателей “кэшбек” до 01.01.2022 года.

Кого коснется: для тех субъектов хозяйствования, которые должны были применять РРО с 1 января 2021, предлагают сделать отсрочку до 1 января 2022 года, для всех плательщиков единого налога II-IV групп – с 1 апреля 2021 до 1 апреля 2022.

  • Д 1 января 2022 предлагают перенести внедрение специального порядка рассмотрения жалоб покупателей и компенсации части штрафных санкций “кэшбек”.

Внедрение (РРО) должно происходить в три этапа:

  • Первый этап стартовал 1 августа, и он предусматривал добровольную установку приложения РРО бизнесом в 2020 году.
  • Второй этап должен начаться 1 января 2021 года, когда сфера использования PPO будет расширена на критические, так называемые рискованные сферы бизнеса. Это касается только текстильных товаров, бывших в употреблении товаров, отельного, ресторанного бизнеса, торговли через интернет. Это сферы бизнеса, которые несут наибольшие риски сокрытия операций.
  • Третий этап с 1 апреля 2021 года предусматривает внедрение РРО для всех физлиц-предпринимателей второй и третьей группы.

Напомним, вчера председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год – до 1 января 2022 года.

По материалам Finance.UA
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