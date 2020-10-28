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Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП

Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП

Верховная Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года. Соответствующий законопроект №4313 за основу поддержали всего 212 нардепов при 226 необходимых.

Направление законопроекта на повторное первое чтение поддержали 254 депутата.

Отметим, вчера в Раду внесли законопроект №4313, который должен отсрочить введение в Украине обязательных кассовых аппаратов для ФЛП. Внедрение РРО планировалось отложить до следующего года.

В тексте законопроекта предлагалось разрешить не использовать кассовые аппараты плательщикам единого налога второй-четвертой групп независимо от вида деятельности, если их годовой доход не превышает миллион гривен.

Если же годовой доход ФЛП превышает миллион гривен, то для них использование кассовых аппаратов обязательно.

Справка Finance.ua:

  • Вчера председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал законопроект об отсрочке введения обязательного использования кассового аппарата для ФЛП.
  • В Украине начался первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для ФЛП: с 1 августа ввели возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов.
По материалам РБК-Украина
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