Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП

Верховная Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года. Соответствующий законопроект №4313 за основу поддержали всего 212 нардепов при 226 необходимых.
Направление законопроекта на повторное первое чтение поддержали 254 депутата.
Отметим, вчера в Раду внесли законопроект №4313, который должен отсрочить введение в Украине обязательных кассовых аппаратов для ФЛП. Внедрение РРО планировалось отложить до следующего года.
В тексте законопроекта предлагалось разрешить не использовать кассовые аппараты плательщикам единого налога второй-четвертой групп независимо от вида деятельности, если их годовой доход не превышает миллион гривен.
Если же годовой доход ФЛП превышает миллион гривен, то для них использование кассовых аппаратов обязательно.
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