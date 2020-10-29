0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

В Украине суд впервые отменил штраф за «еврономер»

В Украине суд впервые отменил штраф за «еврономер»

Обычно украинские суды, рассматривая административные дела в отношении владельцев автомобилей на иностранной регистрации, нарушивших таможенные правила, без долгих раздумий их штрафуют. Однако, бывают исключения, передает Auto.today.ua.

Весной текущего года в Хмельницкой области полицейский остановил Volkswagen Golf на иностранных номерах. Оказалось, что водитель его не ввозил в Украину, а только был пользователем. Машина находилась в Украине с нарушением Таможенного законодательства.

В отношении водителя вынесли постановление про привлечение к административной ответственности, так как он управлял автомобилем, у которого нарушены сроки пребывания в Украине. Штраф — 8,5 тыс. гривен.

Водитель оспорил штраф в суде, утверждая, что он автомобилем не управлял. И суд отменил штраф.

Оказывается, полицейский вынес постановление про привлечение водителя к ответственности по ч. 8 ст. 121 Кодекса Украины про административные правонарушения, хотя должен был составить протокол про административное правонарушение в соответствии с требованиями ст. 256 Кодекса.

Нарушение сроков пребывания в стране не является правонарушением в сфере безопасности дорожного движения.

Справка Finance.ua:

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.