В Украине суд впервые отменил штраф за «еврономер»

Обычно украинские суды, рассматривая административные дела в отношении владельцев автомобилей на иностранной регистрации, нарушивших таможенные правила, без долгих раздумий их штрафуют. Однако, бывают исключения, передает Auto.today.ua.
Весной текущего года в Хмельницкой области полицейский остановил Volkswagen Golf на иностранных номерах. Оказалось, что водитель его не ввозил в Украину, а только был пользователем. Машина находилась в Украине с нарушением Таможенного законодательства.
В отношении водителя вынесли постановление про привлечение к административной ответственности, так как он управлял автомобилем, у которого нарушены сроки пребывания в Украине. Штраф — 8,5 тыс. гривен.
Водитель оспорил штраф в суде, утверждая, что он автомобилем не управлял. И суд отменил штраф.
Оказывается, полицейский вынес постановление про привлечение водителя к ответственности по ч. 8 ст. 121 Кодекса Украины про административные правонарушения, хотя должен был составить протокол про административное правонарушение в соответствии с требованиями ст. 256 Кодекса.
Нарушение сроков пребывания в стране не является правонарушением в сфере безопасности дорожного движения.
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