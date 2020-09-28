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В Украине «еврономера» начали штрафовать на 170 тысяч гривен

В Украине «еврономера» начали штрафовать на 170 тысяч гривен

Суды встали на сторону государства и начали массово выписывать штрафы владельцам «еврономеров».

Об этом пишет Дорожный Адвокат.

В первую очередь штрафуют украинцев, которые после смягчения карантина пересекают таможенную границу Украины. Им грозит штраф в размере 170 000 грн или конфискация авто.

Пример. Наложены штрафы по 170 000 грн решениями от 22.09.2020 по делу №308/4063/20, от 18.09.2020 по делу №308/7876/20, от 11.09.2020 по делу № 953/11695/20, от 08.09.2020 по делу №431/774/20, от 02.09.2020 №461/1786/20 и многим другим.

В частности по делу №461/1786/20 владелец нерастаможенной машины получил в первой инстанции штраф 170 тыс. грн. Правозащитники подали апелляционную жалобу, но суд оставил штраф в силе.

Справка Finance.ua

  • Ранее сообщалось, что из-за возможного пересмотра механизма расчета акциза и ввозной пошлины на автомобили в Украине могут резко подорожать новые и снизиться в цене старые автомобили. В законопроекте №3704-1 предлагают установить такие налоги при ввозе авто (как новых, так и б/у): акциз на все транспортные средства – 0,1 евро за каждый куб. см. объема двигателя, независимо от возраста транспорта.
  • Например, для авто с 1,5 л двигателем акцизный налог составит 150 евро, а с объемом 3 л – 300 евро; ввозная пошлина – 0,75 евро за куб. см. Для авто с 1,5 л двигателем пошлина составит 1125 евро, для 3 л двигателя – 2250 евро.
По материалам Finance.UA
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