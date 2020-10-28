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В Минфине рассказали, сколько Украина может потерять из-за решений КСУ

В Минфине рассказали, сколько Украина может потерять из-за решений КСУ

Решение Конституционного суда ставит под угрозу сотрудничество Украины и Всемирного банка. В результате Украина может потерять 2,23 миллиарда долларов.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба Минфина.

Он отметил, что по оценке руководящего звена Всемирного банка, решением КСУ Украина нарушает свои обязательства по программе о многосекторном займе на политику развития (DPL).

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“Это ставит под угрозу все проекты Банка с Украиной. В общем, речь идет о 2,23 млрд долларов”, – написал Марченко.

По словам министра, Украина рискует в 2020 году лишиться двух траншей Международного валютного фонда по 700 миллионов долларов, а также 700 млн в рамках помощи Евросоюза и 350 млн – от Всемирного банка. В 2021 году Украина может потерять еще 1,5 миллиарда от МВФ, 700 млн от ЕС и 350 млн от Всемирного банка.

Справка Finance.ua:

  • 27 октября КСУ признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.
  • В частности, эта статья устанавливает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
  • 28 октября НАПК во исполнение решения Конституционного Суда Украины закрыло доступ к Реестру деклараций.
  • Зеленский внес в Верховную Раду законопроект “О возобновлении доверия к конституционному судопроизводству”, которым предлагается признать, что решение Конституционного Суда от 27 октября 2020 года является “ничтожным” (не влекущим правовых последствий) как такое, которое принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.
  • Кроме того, предполагается, что полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им этого решения, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.
По материалам РБК-Украина
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