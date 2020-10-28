В Минфине рассказали, сколько Украина может потерять из-за решений КСУ

Решение Конституционного суда ставит под угрозу сотрудничество Украины и Всемирного банка. В результате Украина может потерять 2,23 миллиарда долларов.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба Минфина.
Он отметил, что по оценке руководящего звена Всемирного банка, решением КСУ Украина нарушает свои обязательства по программе о многосекторном займе на политику развития (DPL).
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“Это ставит под угрозу все проекты Банка с Украиной. В общем, речь идет о 2,23 млрд долларов”, – написал Марченко.
По словам министра, Украина рискует в 2020 году лишиться двух траншей Международного валютного фонда по 700 миллионов долларов, а также 700 млн в рамках помощи Евросоюза и 350 млн – от Всемирного банка. В 2021 году Украина может потерять еще 1,5 миллиарда от МВФ, 700 млн от ЕС и 350 млн от Всемирного банка.
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