Миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУ - Зеленский

Украина получила сигналы от МВФ и других международных партнеров относительно возможной отмены сотрудничества из-за решения Конституционного Суда о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование.

Об этом президент Зеленский сказал в программе “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“После их (Конституционного Суда. – Ред.) решения мы получили много сигналов от наших западных партнеров, мы получили сигнал от Международного валютного фонда – никакого сотрудничества не может быть, никакой миссии вы можете не ожидать. А я не хочу скрывать от общества, о чем идет речь – если не будет миссии, то у нас будет дыра в бюджете, о которой мы все откровенно можем говорить, из-за мирового кризиса, кризиса в украинской экономике, кризиса, связанного с COVID-19. Поэтому нам нужна помощь наших партнеров”, – сказал Зеленский.

Он добавил, что аналогичные сигналы Украина получила от Всемирного банка, ЕБРР, от всех послов “большой семерки”, которые находятся в Украине.

Президент отметил, что по его мнению, Конституционный Суд хочет отменить и демонтировать всю инфраструктуру антикоррупционных органов нашей страны.

Справка Finance.ua:

27 октября КСУ признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.

В частности, эта статья устанавливает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

28 октября НАПК во исполнение решения Конституционного Суда Украины закрыло доступ к Реестру деклараций.