Миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУ - Зеленский

Украина получила сигналы от МВФ и других международных партнеров относительно возможной отмены сотрудничества из-за решения Конституционного Суда о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование.
Об этом президент Зеленский сказал в программе “Свобода слова” на телеканале ICTV.
“После их (Конституционного Суда. – Ред.) решения мы получили много сигналов от наших западных партнеров, мы получили сигнал от Международного валютного фонда – никакого сотрудничества не может быть, никакой миссии вы можете не ожидать. А я не хочу скрывать от общества, о чем идет речь – если не будет миссии, то у нас будет дыра в бюджете, о которой мы все откровенно можем говорить, из-за мирового кризиса, кризиса в украинской экономике, кризиса, связанного с COVID-19. Поэтому нам нужна помощь наших партнеров”, – сказал Зеленский.
Он добавил, что аналогичные сигналы Украина получила от Всемирного банка, ЕБРР, от всех послов “большой семерки”, которые находятся в Украине.
Президент отметил, что по его мнению, Конституционный Суд хочет отменить и демонтировать всю инфраструктуру антикоррупционных органов нашей страны.
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